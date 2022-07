Wie schwierig ist es, einen internationalen Grossanlass nach zwei Jahren Corona wieder auf die Beine zu stellen?

Grundsätzlich wissen wir immer noch, was zu tun ist. Auch nach zwei Jahren Pause ist das Know-how vorhanden. In diesem Jahr war die Organisation jedoch insofern erschwerend, da wir im erst im Februar/März Gewissheit hatten, dass wir den Event durchführen dürfen. Auch wenn einiges Routine ist und viele bei uns im Team schon länger dabei sind, so war der Faktor Zeit eine grössere Herausforderung als auch schon. Ein Event diese Grössenordnung braucht eine lange und saubere Vorbereitungszeit. Normalerweise starten wir mit der Planung bereits im Herbst. Somit fehlten uns gut fünf Monate bei den Vorbereitungen. Dank erfahrenen Leuten, tollen Partnern und viel Einsatz vom OK und den Helfenden konnten wir aber den Zeitplan einhalten.