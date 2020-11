Süchtig nach Aufmerksamkeit – Wir werden verkauft – und begreifen es gar nicht Die Netflix-Dokumentation «Das Dilemma mit den sozialen Medien» zeigt eindrücklich auf, wie abhängig wir von Plattformen wie Facebook oder Instagram sind. Und wie gefährlich das für uns alle ist. Sebastian Briellmann

Wir, gefangen in unserer Sucht nach Anerkennung in den sozialen Medien. Foto: Getty Images/iStockphoto

Na dann, eintauchen in eine Dystopie, unterlegt von düsterer Musik und noch düsteren Gedanken, denn machen wir so weiter, heisst es in «Das Dilemma mit den sozialen Medien», wird in 20 Jahren die zivile Gesellschaft zerstört sein und die Menschheit diese Zerstörung vielleicht nicht überleben. Und schuld daran ist allein unsere Ignoranz. Wer gut gelaunt bleiben will, sollte diesen Film auf später verschieben.

Die Netflix-Dokumentation des Regisseurs Jeff Orlowski will aufzeigen, wie abhängig wir von diesen Plattformen sind. Kronzeugen sind hochdekorierte Aussteiger aus dem Silicon Valley. Menschen, die etwa den Like-Button auf Facebook erfunden und gedacht haben, sie täten damit etwas fürs gesellschaftliche Wohlbefinden. Die Macht der Guten.