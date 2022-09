Swiss Indoors – «Wir werden Roger Federer zu St. Jakob gebührend verabschieden» Der Baselbieter Tennisprofi hätte bei den Swiss Indoors sein Comeback auf der ATP-Tour geben sollen. Daraus wird nun nichts. Trotzdem soll er vor Ort gewürdigt werden. Tobias Müller

Die beiden Rogers der Swiss Indoors: Federer und Turnierdirektor Brennwald. Foto: EQ Images

Es hätte die perfekte Rückkehr werden sollen für Roger Federer. Vor Heimpublikum in der St. Jakobshalle wollte der Baselbieter sein Comeback auf der ATP-Tour geben. Nach seiner Rücktritts-Ankündigung vom Donnerstag ist aber klar: Die Tennisfans in Basel werden ihren Roger nicht mehr auf dem Court spielen sehen. Nach dem Laver Cup in London von nächster Woche geht die schillernde Karriere des 41-Jährigen zu Ende.

Die Nachricht des Rücktritts kam auch für Roger Brennwald, Turniergründer und Organisator, überraschend - und doch auch nicht. Er sagt der BaZ: «Ich wusste nichts Genaueres, aber wenn ein Tennisspieler über ein Jahr nicht mehr auf dem Platz steht, dann lässt dies Böses erahnen.» Brennwald erfuhr rund eine Stunde vor der offiziellen Mitteilung vom Entscheid Federers, von dessen Agent Tony Godsick. «Wie alle Tennisfans auf der Welt macht auch mich sein Rücktritt traurig. Wir verlieren einen Spieler, der die Tennisgeschichte während zwei Dezennien geprägt und für unzählige magische Momente in aller Welt sowie bei uns auf dem Center Court in Basel gesorgt hat.»

Damit verlieren die Swiss Indoors nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause ihr grösstes Aushängeschild. Dennoch, mit Carlos Alcaraz und Casper Ruud werden die aktuellen Nummern 1 und 2 der Weltrangliste in der Brüglinger Ebene auftreten. «Nach Federers Rücktritt geht eine Ära vorbei, und gleichzeitig beginnt eine neue. Das ist der Lauf der Zeit, damit müssen wir leben.»

Noch keine Abmachung mit Federer

In der Medienmitteilung der Swiss Indoors heisst es, dass man sich freue, «wenn die Legende in diesem Jahr noch einmal den abgedunkelten Center Court im Lichtkegel der Scheinwerfer von Basel betreten wird. Wir werden Roger Federer zu St. Jakob gebührend verabschieden.» Wann und in welchem Rahmen Federer in der St. Jakobshalle verabschiedet wird, kann Brennwald noch nicht sagen. Die vorgesehene Ehrung müsse mit Federer noch abgestimmt werden.

So oder so, mit Federers Rücktritt endet nicht nicht nur eine einmalige Karriere mit unzähligen Erfolgen und Highlights, sondern vor allem auch etlichen unvergesslichen Auftritten vor Heimpublikum in Basel. 15 Mal stand er bei den Swiss Indoors im Endspiel, 10 Mal gewann er das Turnier. So oft natürlich, wie keiner vor ihm.



