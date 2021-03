Margrethe Vestager will die Macht von Facebook, Google und anderen Internetgiganten brechen – und hofft, dass Europa Digitalkonzerne von Weltrang hervorbringt.

Die Profiteure der Pandemie sind Digitalunternehmen wie Amazon, Microsoft und auch Netflix. Firmen also, deren Macht Sie mit strengeren Regeln beschränken wollen. Donald Trump hat Sie dafür kritisiert. Was erwarten Sie von seinem Nachfolger?

Ich erwarte sehr viel von Präsident Biden. Die Bedeutung der grossen Techunternehmen für die Gesellschaft hat sich in den vergangenen fünf Jahren dramatisch verändert. Sie sind für uns heute wichtiger denn je. Aber auch die Probleme sind in der Corona-Krise deutlich zutage getreten. Ich sage immer: Corona war so etwas wie ein Wecker ohne Schlummerfunktion.