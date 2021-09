Interview mit dem Bündner Gesundheitsdirektor - «Wir werden eine Zertifikatspflicht im ÖV zumindest prüfen müssen»

Regierungsrat Peter Peyer an einer Medienkonferenz der Bündner Regierung im Dezember 2020.

Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist auch bitter nötig – denn die Situation auf den Intensivstationen ist beunruhigend.

Kein anderer Kanton rief so offensiv nach einer Ausdehnung der Zertifikatspflicht wie Graubünden. Sind Sie zufrieden mit dem Entscheid des Bundesrats?

Wir werden eine Zertifikatspflicht im ÖV und in den Läden in den nächsten Monaten zumindest prüfen müssen. Im Moment steht die Massnahme nicht im Vordergrund. Aber je mehr Leute geimpft sind, desto kleiner ist das Verständnis dafür, wenn man beim Bahnfahren oder beim Einkaufen noch eine Maske tragen muss.

Die Frage ist: Wie lange reicht die Geduld der Geimpften noch? Es ist nur verständlich, wenn diejenigen Menschen, die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet haben, ihr normales Leben zurückwollen. Und zwar ohne dass das Gesundheitssystem dadurch wieder an den Anschlag gerät.

Kritiker reden von einer Zweiklassengesellschaft. Auch in Chur sind am Wochenende Corona-Skeptiker aufmarschiert. Warum sind Sie so sicher, dass die Bevölkerung hinter Ihrem harten Kurs steht?

Sehen Sie: Die Corona-Skeptiker ziehen von einem Kanton zum nächsten, das sind immer etwa dieselben Leute. Wenn ich mich auf der Strasse umhöre und die Meinungsumfragen konsultiere, dann komme ich eindeutig zum Schluss, dass die Mehrheitsmeinung eine andere ist. Ich höre immer wieder von Leuten, die Lokale meiden, weil sie sich zwischen Ungetesteten und Ungeimpften nicht sicher fühlen.