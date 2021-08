Inferno in der Rheingasse – Wir werden die Brandursache wohl nie erfahren Zwei Jahre sind seit dem verheerenden Brand an der Rheingasse 17 vergangen. Getan hat sich seither wenig. Mirjam Kohler

Das Feuer liess eine riesige Rauchsäule emporsteigen. Foto: Tamedia

Am 16. August 2019 brannte es in der Rheingasse. Die Liegenschaft «Schwarzer Bären» war nicht mehr zu retten. Mitten in der Nacht brach das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes aus und breitete sich von dort rasend schnell aus.

Das Feuer kurz nach dem Ausbruch. Foto: Tamedia

«Es flogen Funken und glühende Holzteile bis weit in die Nachbarschaft», berichteten Nachbarn damals dieser Zeitung. Massenweise Feuerwehrleute standen stundenlang im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen. Foto: Tamedia

Im Morgengrauen wurde das Ausmass der Zerstörung sichtbar. Übrig blieb vom oberen Teil des Gebäudes nur ein rauchendes Skelett. Die unteren Stockwerke konnten wegen Einsturzgefahr lange nicht betreten werden. Noch tagelang stach der Brandgeruch in die Nase.

