Interview mit Spaniens Aussenministerin – «Wir werden den Zusammenbruch verhindern» Arancha González Laya vertraut auf die Schlagkraft ihres Landes und der EU. Der Schweizer Bevölkerung Ratschläge zu erteilen, hält sie für vermessen. Und König Juan Carlos sei nicht vor der Justiz geflohen, sondern ausgewandert. Sandro Benini

Hat lange in der Schweiz gelebt: Arancha González Laya, die Aussenministerin von Spanien, am 20. November 2020 in Bern. Foto: Raphael Moser

Was können Sie Positives über Spanien sagen? Widerstandsfähigkeit. Kampfgeist. Kraft. Mut. Spanien hatte die Krise des Jahres 2008 überwunden, sein Wirtschaftswachstum war bis vor kurzem besser als der Durchschnitt der EU-Länder. Nun wütet eine Pandemie, die seine Wirtschaft und Gesellschaft erneut schwer belastet.

In anderen Ländern hat die Krise das Vertrauen in die Regierung gestärkt. In Spanien ist es laut Umfragen zusammengebrochen. In Ländern wie Deutschland oder Portugal hat sich die Opposition in dieser Jahrhundertkrise hinter die Regierung gestellt. In Spanien haben sich die Konservativen hingegen dazu entschlossen, die Regierung frontal anzugreifen und ihren Sturz zu betreiben. Diese Strategie ist zwar gescheitert, aber sie hat zu politischen Streitereien geführt, die den Kampf gegen das Coronavirus erschweren und das Vertrauen der Bevölkerung untergraben.

Die Schuld liegt also bei der Opposition? Dass sich die wichtigen Parteien selbst im Angesicht einer solchen Katastrophe nicht zusammenraufen, beweist doch die tiefe Polarisierung in Ihrem Land. Diese Polarisierung gibt es in allen EU-Ländern – etwa in Italien, wo Matteo Salvini eine äusserst aggressive rechtsextreme Bewegung anführt. Wie die letzten Wahlen gezeigt haben, gibt es sie auch in den Vereinigten Staaten. Wir erleben überall eine rasante Digitalisierung, die einigen zugutekommt und viele brutal überfordert und abhängt. Wir erleben eine Klimakrise. Wir sehen, wie sich ganze Landstriche entvölkern, während viele Grossstädte wachsen. Die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen verschärft sich. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Demokratie ihren Erwartungen nicht mehr gerecht wird – aber all diese Phänomene betreffen nicht nur Spanien.

Spezialistin für Handel Infos einblenden Arancha González Laya (* 1969) wurde im Baskenland geboren. Nach dem Abschluss ihres Jusstudiums arbeitete sie für verschiedene internationale Organisationen, etwa die EU-Kommission oder die WTO. Zwischen 2013 und 2020 war sie Generaldirektorin des Internationalen Handelszentrums in Genf. Danach wurde sie Aussenministerin im Kabinett des Sozialisten Pedro Sánchez. Vergangene Woche besuchte sie die Schweiz und traf sich unter anderem mit Aussenminister Ignazio Cassis. Das Gespräch fand in der Residenz des spanischen Botschafters in Bern statt. (ben)

Laut Prognosen der EU-Kommission wird die Wirtschaft in Spanien dieses Jahr um über 12 Prozent einbrechen. Befürchten Sie keine sozialen Unruhen? Es leidet die Wirtschaft der gesamten EU.

Der wirtschaftliche Einbruch in Spanien ist europaweit am schlimmsten. Was die Sache bei uns besonders schlimm macht, ist die grosse Bedeutung des Tourismus für unsere Volkswirtschaft. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Nein, ich glaube nicht, dass es in Spanien soziale Unruhen geben wird.

Warum nicht? Weil wir anders als während der letzten Finanzkrise die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen unterstützen. Alle europäischen Länder geben Unsummen dafür aus. Es wird uns gelingen, den sozialen Zusammenbruch zu verhindern – auch dank des Wiederaufbaufonds der EU.

Welche Folgen hat es für die Identität und den Zusammenhalt Spaniens, dass das Königshaus inmitten einer derartigen Krise enorm an Ansehen verloren hat? Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Ja, es gibt einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der sich eine Republik wünscht. Solche Gegensätze muss ein demokratisches System aushalten. Spanien ist eine konstitutionelle Monarchie. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit für eine Verfassungsänderung wäre, um den König loszuwerden. Die spanische Krone muss sich im Übrigen genauso ans Gesetz halten wie jede andere Institution. Die Person, welche die Institution der spanischen Monarchie verkörpert, sollte äusserst seriös und umsichtig sein.

Eben. König Juan Carlos, der Spanien im Februar 1981 heldenhaft vor einem Militärputsch rettete, ist wegen Korruptionsvorwürfen aus dem Land geflohen. Nennen Sie das seriös? In unserem Land gilt die Unschuldsvermutung. Und der König ist nicht geflohen. Er hat sich dazu entschlossen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu leben. Und er hat immer gesagt, dass er nach Spanien zurückkehren würde, um sich der Justiz zu stellen.

Ein weiteres ungelöstes Problem Ihres Landes ist die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Offensichtlich will ein Teil der katalanischen Bevölkerung nicht zu Spanien gehören. In einer Demokratie kann man eine solche Situation nur durch Verständnis, Dialogbereitschaft und Empathie lösen.

«Die Produktionsketten sollte näher an die Verbrauchermärkte herangeholt und diversifiziert werden.»

Das ist eine Kritik an der Vorgängerregierung unter dem Konservativen Mariano Rajoy, der all dies vermissen liess und auf eine juristische statt auf eine politische Lösung setzte. Es ist keine Kritik, sondern eine Vision – die Vision der von Pedro Sánchez geführten Mitte-links-Regierung. Sie bedeutet aber, dass auch die Gegenseite verhandeln muss.

Die langjährigen Gefängnisstrafen, welche die spanische Justiz mehreren katalanischen Politikern auferlegt hat, sind übertrieben und politisch unklug. Die Urteile widerspiegeln unsere Gesetze und unsere Gerichtsbarkeit. Ob diese Gesetze der heutigen Realität entsprechen oder ob sie die Frucht der Vergangenheit sind – diese Diskussion ist in meinem Land offen. Wir sind ein sehr selbstkritisches Land.

Bevor Sie Aussenministerin wurden, haben Sie sich mit internationalem Handel beschäftigt. Wird das Coronavirus die Globalisierung beenden? Das glaube ich nicht. Aber die Globalisierung wird sich verändern. Anders als im 20. Jahrhundert wird es nicht mehr so sehr darum gehen, grosse globale Produktions- und Lieferketten zu errichten. Die Globalisierung des 21. Jahrhunderts ist technologisch und digital, was keineswegs bedeutet, dass die Länder und Kontinente weniger verflochten sind. Das sehen wir sogar in der Diplomatie, die sich unter dem Eindruck von Covid in eine Videodiplomatie verwandelt hat. Was allerdings stimmt, ist, dass die Produktionsketten näher an die Verbrauchermärkte herangeholt und diversifiziert werden sollten.

Was bedeutet das konkret? Für Europa bedeutet es, dass Güter, die zuvor ausschliesslich in Asien hergestellt wurden, in Zukunft vielleicht teilweise aus dem Maghreb und teilweise aus Osteuropa stammen.

Der grosse geostrategische Konflikt des 21. Jahrhunderts wird sich zwischen den USA und China abspielen. Welche Rolle soll Europa dabei spielen? Entweder wird Europa auf diesem Schlachtfeld eine Statistenrolle spielen und zwischen den Grossmächten herumgeschubst werden. Oder es entwickelt eine strategische Autonomie und Entscheidungskraft.

Die EU streitet sich über ihr Budget, über Ungarn und Polen, über die Flüchtlingsfrage. Chronische Streitsucht ist eine schlechte Voraussetzung, um mit strategischer Autonomie aufzutreten. Schauen Sie mal, was die EU zustande gebracht hat, seit die Pandemie ausgebrochen ist. Sie hat in lediglich fünf Monaten einen gemeinschaftlichen Fonds geschaffen, der in ihrer Geschichte beispiellos ist. Natürlich ist es oft schwierig, wenn 27 Länder verhandeln und sich einigen müssen. Aber in dieser Krise hat Europa eine Aktionsfähigkeit gezeigt, die viele überrascht hat. Wer hätte uns das zugetraut? Wenn es ernst wird, haben wir uns noch immer zusammengerauft.

«Schweizerinnen und Schweizer brauchen keine Ratschläge, sondern sie wollen für sich selber entscheiden.»

Waren Sie erleichtert, als Sie das Resultat der amerikanischen Präsidentschaftswahlen erfuhren? Ich respektiere den Entscheid des amerikanischen Volkes, unabhängig davon, wie er ausfällt.

Als Aussenministerin müssen Sie das sagen. Natürlich sind die Übereinstimmungen mit Regierungen grösser, die auf Kollaboration und Multilateralismus setzen. Joe Biden repräsentiert diese Haltung eher als Donald Trump. Themen wie Klimawandel, Handelsbeziehungen oder die Menschenrechte benötigen internationale Zusammenarbeit.

Die Schweiz ringt mit dem Rahmenabkommen und mit ihrem Verhältnis zur EU. Geben Sie uns einen Ratschlag? Ich habe fünfzehn Jahre in der Schweiz gelebt und weiss deshalb, dass die Schweizerinnen und Schweizer keine Ratschläge brauchen, sondern sich selber entscheiden wollen.

Was hierzulande vielen aufstösst, ist die Vorstellung, sich in bestimmten Bereichen den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen zu müssen. Können Sie das verstehen? Ja, natürlich. Aber ob man ein Gericht akzeptiert oder nicht, hat viel mit Vertrauen zu tun. Aus meiner Sicht hat sich das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU in den letzten zwanzig, dreissig Jahren für beide Seiten sehr positiv entwickelt. Eigentlich müsste deshalb das notwendige Vertrauen bestehen, um einen Kompromiss zu finden.

Gibt es ein diplomatisches Problem zwischen der Schweiz und Spanien? Absolut keines. Unsere politischen und ökonomischen Beziehungen sind hervorragend. Meine Reisetätigkeit ist wegen Covid im Moment stark eingeschränkt. Dass ich die Schweiz trotzdem besuche, beweist, wie wichtig das Land für Spanien ist. Und umgekehrt.