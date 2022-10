Cancel Culture am Theater – «Wir werden dafür bezahlt, dass wir auch Dinge tun, die nicht gefallen» Herrscht an Theaterhäusern eine Diktatur der Ideologie? Sebastian Rudolph vom Schauspielhaus Zürich stiess die Debatte an. Nun will er, mit der Diversitätsbeauftragten Yuvviki Dioh, einiges geraderücken. Alexandra Kedves

Schauspieler Sebastian Rudolph und Diversity-Beauftragte Yuvviki Dioh vor dem Schiffbau. Sie äussern sich zu Mobbing-Vorwürfen am Schauspielhaus Zürich. Foto: Samuel Schalch

Gefährden Wokeness, Cancel Culture und politische Korrektheit die Theater und Kulturstätten von innen? Sebastian Rudolph, seit 2019 im Ensemble des Schauspielhauses Zürich, hatte im Gespräch mit der FAZ geäussert, in vielen Theatern gehe die Angst um. «Die neuen Herrscher» hiessen Mobbing und Shitstorm, so Rudolph im Magazin «Theater heute».

Bestimmte Gruppen suggerierten, laut Rudolph im FAZ-Interview, bei den Themen Machtmissbrauch, Rassismus, Gender und #MeToo, «die Mehrheitsmeinung zu vertreten, um andere zum Schweigen zu bringen». Es fehle ein «Korrektiv», um «die tonangebenden Kollektive» auszubremsen. Er selbst nehme die Veränderungsprozesse nicht als Befreiung, sondern vor allem als Umverteilungsbewegung und Machtkampf wahr.

Hiesige Medien griffen Rudolphs Kritik auf. So vermuteten etwa «SonntagsZeitung» und «NZZ am Sonntag», der Zuschauerschwund am Schauspielhaus Zürich könne mit dessen politischer Ausrichtung zu tun haben. Rudolph fühlt sich von der Berichterstattung instrumentalisiert, seine Aussagen seien verzerrt und für eine rückwärtsgewandte Agenda missbraucht worden. Er und die offizielle neue «Agentin für Diversität» am Schauspielhaus, Kommunikationswissenschaftlerin Yuvviki Dioh, haben uns ein Gespräch angeboten, um ihre Sicht zu verdeutlichen.

Der weisse Schauspieler und die Diversitäts­-Expertin Infos einblenden Sebastian Rudolph und Yuvviki Dioh. Foto: Samuel Schalch Der deutsche Schauspieler Sebastian Rudolph (54) ist seit 2019 wieder am Schauspielhaus Zürich engagiert, wie in den Nullerjahren bei Christoph Marthaler; sein «Hamlet» bei Christoph Schlingensief ist unvergessen. Rudolph erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Yuvviki Dioh, 1991 in Zürich geboren, seit Februar Agentin für Diversität am Schauspielhaus Zürich, war Doktorandin am Institut für Kommunikationswissenschaft der Uni Zürich. Sie arbeitet zu antirassistischen und queer-feministischen Themen. (ked)

Ist das Schauspielhaus Zürich für sein Ensemble ein Ort der Angst? Rudolph: Ich distanziere mich von der verkürzten Darstellung meiner Aussagen in verschiedenen hiesigen Medien. Ich fühle mich hier sehr wohl und wusste genau, worauf ich mich einlasse, als ich hergekommen bin. Die progressive Agenda war für mich ein wichtiger Grund. Ich begrüsse den Diskurs der Öffnung gegenüber Menschen, die bisher zu wenig Raum und Repräsentation hatten.

Aber Sie sagten der FAZ: «Die Angst, ausgestossen zu werden von der angeblichen Mehrheitsmeinung, ist so stark, dass viele im Theaterbetrieb grosse Furcht haben, sich abweichend zu bestimmten Themen zu Wort zu melden.» Rudolph: Erstens ging es da um Veränderungen, die ich an den Stadttheatern in Österreich, Deutschland und der Schweiz beobachte, nicht nur in Zürich. Zweitens bezog ich mich eben besonders darauf, dass da eine Gruppe von Leuten auf einmal Angst hat, zu sprechen. Diese wollte ich aufrütteln und sagen «Hey, kommt doch bitte wieder aus der Ecke raus, traut euch, euch dem Diskurs zu stellen».

Frau Dioh, das Schauspielhaus hat eine Position «Agentin für Diversität» geschaffen und dem Leitungsteam zugeordnet. Gibt es Gründe, angesichts der neuen Verhältnisse ängstlich zu verstummen? Dioh: Will man marginalisierte Positionen sichtbarer machen, bedeutet das auch etwas für die privilegierte Position. Das kann verunsichern. Man kann Angst bekommen, etwas Falsches zu sagen oder zu machen, besonders, wenn man die anderen Lebensrealitäten noch nicht kennt. Das ist nachvollziehbar. Sensibilisierung ist ein schwieriger, auch schmerzhafter Prozess. Aber wir wollen alle im Haus in diese Debatten einbeziehen und haben für den Austausch verschiedene Formate entwickelt.

«Wie sich die Ensembles verändert haben, ist toll! Aber es geht damit auch eine Ideologisierung einher.» Sebastian Rudolph, Schauspieler

Klingt kompliziert. Gibt es so wirklich positive Entwicklungen am Theater? Rudolph: Wir haben uns gefreut, dass es endlich wieder mehr Haltung und Positionen im Theater gibt! Das ist doch super, wie sich die Ensembles dadurch in den letzten Jahren verändert haben. Aber es geht damit auch eine Ideologisierung einher. Ich möchte zum Beispiel, dass bei mir im Theater alle Leute drinsitzen, aber manche sagen: Nein, das will ich nicht, Theater soll erst mal ein Schutzraum sein. Das knallt aufeinander. Auch in den Proben.

In den Proben? Rudolph: Ich bin so herangewachsen, dass in Theaterproben erst mal alles erlaubt ist. Jetzt aber gibt es eine Stärkung marginalisierter Menschen: Sie können «Stopp» sagen und dass etwas gegen ihre Überzeugungen geht, sie verletzt. Das ist einerseits völlig richtig. Andererseits will ich auch die Kunstfreiheit verteidigen. Etwa dann, wenn ein politisch unkorrekter Satz aus dem Text gestrichen werden soll, weil er etwas triggern könnte, er aber gleichzeitig die Figur kennzeichnet, die ihn spricht. Da habe ich selbst zwei Seelen in meiner Brust.

Sebastian Rudolph mit Judith Engel zu Beginn der Intendanz Christoph Marthalers im September 2000 in Zürich in der deutschsprachigen Erstaufführung «Die Nacht singt ihre Lieder» von Jon Fosse (Regie: Falk Richter). Foto: Keystone

In Milo Raus «Wilhelm Tell» sollte die latent rassistische Personen­kontrolle eines Sans-Papiers vorkommen. Erst wollte man dies mit einem echten Sans-Papiers vorführen. Das wurde verhindert. Dioh: Die Frage war: «Muss der Schmerz über die Diskriminierung auf diese Art reproduziert werden auf der Bühne, also mit einer Person, die ohnehin schon davon betroffen ist? Oder ist es möglich, das anders zu erzählen?» Wir haben eine Verletzung und Retraumatisierung vermieden, die potenziell hätte passieren können. Solche Fragestellungen bringe ich mit meiner Arbeit ein. Fürsorge gehört zu meiner Arbeit dazu.

Sebastian Rudolph rechts in Milo Raus «Wilhelm Tell» in der letzten Saison. Foto: Flavio Karrer

«Keiner will eindimensional gelesen werden, wir sind keine eindimensionalen Wesen.» Yuvviki Dioh, Agentin für Diversität

Ist es nicht übergriffig, jemandem so eine Szene nicht zuzutrauen? Wird er so nicht erneut zum Opfer? Dioh: Das ist eine mögliche Überlegung. Aber wir treffen solche Entscheidungen immer unter Einbezug derjenigen, die es angeht, nicht über die Köpfe hinweg. Wir sagen: «Schaut, da treffen verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Betroffenheiten aufeinander. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr miteinander arbeitet.» Zustimmung und Schutz sind essenziell. Rudolph: Solche Konflikte finden auch an Schulen statt, an Universitäten, anderen Kulturstätten – warum dort? Weil dies aufgeklärte Orte sind, die mit Strukturen der Unterdrückung und Diskriminierung aufräumen wollen. Und das ist schwer. Die einen haben das Gefühl «Wir werden immer noch nicht genug gehört», die anderen «Ich weiss gar nicht mehr, was ich sagen soll» oder «So, wie ich sozialisiert bin, sehe ich das anders». Ich zum Beispiel will nicht immer als der Privilegierte angesprochen werden. Aber für jemand anders bin ich einfach der bekannte weisse Schauspieler, ein Mann, der aus seiner Machtposition heraus spricht. Dioh: Genau diese Fragen bearbeiten wir hier. Keiner will eindimensional gelesen werden, wir sind keine eindimensionalen Wesen. Aber es ist entscheidend, ein Verständnis für die eigene Rolle in der sozialen Umwelt zu haben. Ich bin etwa hinsichtlich meiner Uni-Ausbildung oder meiner Nichtbehinderung sehr privilegiert. Aufgrund meiner Hautfarbe verstehe ich aber auch die Position der Marginalisierung. Solche Aspekte von Menschsein und Gesellschaft wollen wir am Theater diskutieren und darstellen. Mittels der sogenannten Diversitätsarbeit gewinnen wir da Erkenntnisse. Dafür müssen wir Türen aufbrechen. Das tut extrem weh, ist aber erwünschter Wandel.

Wo tut dies weh? Rudolph: Ganz simpel: Will ich als Schauspieler eine Rolle spielen, möchte ich nicht, dass jemand anders das an meiner Stelle tut. Ganz egal, wer man ist, welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder welche politische Überzeugung man hat: Es geht auch immer um diesen Verdrängungsprozess. Da ist dann auch die Tür offen für Sachen, die nicht okay sind. Und in einem Kollektiv ist viel unübersichtlicher, wer am Ende verantwortlich ist. Unter dieser Ungreifbarkeit leidet man. Aber das ist mein Empfinden, manche sehen das anders. Der einstige «böse» Intendant als Feindbild produzierte auch Solidarität im Ensemble. Inzwischen ist dieses kein geschlossener Block mehr.

«Das Theater in Zürich hatte immer schon einen grossen Rechtfertigungsdruck.» Sebastian Rudolph, Schauspieler

An der Spitze der Bühne stehen zwei weisse privilegierte Männer. Dioh: Meine Stelle gehört auch zur Leitung. Aber wir haben das auch in Podiumsdiskussionen aufgegriffen: Müssten an den Führungspositionen andere Menschen stehen? Man merkt dann schnell: Die dafür nötigen Karrieren, den Hintergrund für so einen Job haben noch gar nicht viele People of Color, weil die Türen an vielen Orten noch verschlossen sind. Aber ein Bewusstsein dafür ist da. Rudolph: Vieles wird von diesen Intendanten angestossen, vermittelt sich in dieser Stärke aber – noch – nicht nach aussen. Wir spiegeln solche Widersprüche wie eine weisse Intendanz am dezidiert diversen Haus, dafür ist das Theater der ideale Ort.

Und wenn kein Publikum mehr kommt? Rudolph: Das glaube ich nicht. So jung und frisch wie jetzt war das Publikum hier selten. Aber das Theater in Zürich hatte immer schon einen grossen Rechtfertigungsdruck, und zwar deswegen, weil wir beides schaffen müssen: Die Leute ins Theater bringen und progressiv sein. Wir werden dafür bezahlt, dass wir auch Dinge tun, die nicht gefallen. Wir können nicht auf den Ruf nach einem scheinbaren Wohlfühltheater hören, das man 1996 mal gesehen hat. Dioh: Es wurde uns ja auch von der Stadt in die Leistungsvereinbarung hineingeschrieben, Diversität zu reflektieren und zu fördern. Da ist jetzt unsere Vermittlungsarbeit gefragt.

«So ein alter Vogel wie ich denkt dann: Wo bleibe ich? Das löst eben auch Ängste aus.» Sebastian Rudolph, Schauspieler

Ist es nicht eher die amerikanische Diversität und Debatte, die ans Haus transponiert wurde? In welchen Stücken können sich etwa Menschen mit kosovarischen Wurzeln wiederfinden? Dioh: Uns ist bewusst, dass wir nicht den US-Diskurs eins zu eins übersetzen können. Die Schweiz hat eine andere Geschichte als die USA. Ich bin in Schwamendingen aufgewachsen, kenne die Communities hier, und wir arbeiten daran, alle mitzunehmen. Allerdings stützen wir uns schon auch auf Theorien und Diskurse aus den USA und Ansätze der dortigen Bürgerrechtsbewegungen. Rudolph: Für mich stellt sich da durchaus auch die Frage der Unterscheidbarkeit von anderen Häusern – und des Berufsbildes.

Inwiefern? Rudolph: Ich weiss noch genau, als ich hier den ersten Abend unserer amerikanischen Hausregisseurin Wu Tsang im Pfauen sah: Ich war hin und weg, das war für mich auf eine gute Weise wie ein Ausräuchern des Raumes. Ich dachte: Geil, jetzt kann man alles machen. Aber zeigt man im Programm mehr Bandbreite, findet manches weniger statt. Das ist die natürliche Verdrängung. Für mich als Schauspieler, der sich hauptsächlich über die Sprache definiert, ist auf einmal weniger vorhanden. Dioh: Wir versuchen, auch diese schwierige Debatte innerhalb des Ensembles zu begleiten. Vertrauen aufzubauen. Das braucht Zeit. Rudolph: Das muss man aushalten, auch wenn man Freude am Neuen hat. So ein alter Vogel wie ich, der vielleicht nicht mehr noch voll den Tanz macht, denkt dann: Wo bleibe ich? Das löst eben, wie gesagt, auch Ängste aus.

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

