Lage in Basler Spitälern spitzt sich zu – «Wir werden bald wieder Operationen verschieben müssen» Wegen Corona füllen sich die Basler Intensivbetten, rund 76 Prozent sind belegt. Das Unispital wird Eingriffe zurückstellen müssen, der Kanton erwartet diese Woche eine Verschärfung der Lage auf den Intensivstationen. Robin Rickenbacher

Die Corona-Patienten in Basler Spitälern häufen sich. In Basel wird erwartet, dass sich die Situation noch diese Woche verschärft. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Situation in den regionalen Spitälern wird immer ungemütlicher. Die steigenden Corona-Fallzahlen zeigen sich immer mehr auch in den hiesigen Intensivstationen. Laut einem nationalen Vergleich der Auslastung der Intensivbetten befindet sich Basel-Stadt auf einem der oberen Plätze. Rund 76 Prozent der Betten sind laut Angaben von Icumonitoring.ch bereits belegt, in absoluten Zahlen gesprochen sind dies 41 von 54 Plätzen, die aktuell in Betrieb sind. 13 davon sind von Corona-Patienten belegt. Ebenfalls in die Höhe gehen die Hospitalisierungen insgesamt. Stand Montag waren in Basel 65 Menschen aufgrund von Corona im Spital, das sind fast 30 mehr als noch am vergangenen Donnerstag.