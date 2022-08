Das Stammhaus der BKB verdiente im ersten Halbjahr mit 57 Millionen Franken etwas weniger als die kleinere Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) mit 59 Millionen. Warum?

Von der Grösse her sind die beiden Stammhäuser nicht so unterschiedlich. Wir stellen aber nicht das Stammhaus BKB, sondern den gesamten Konzern in den Vordergrund, seitdem wir 2019 die Bank Cler zu 100 Prozent übernommen haben. Und auf Konzernebene haben wir im ersten Halbjahr den Gewinn um 15 Prozent auf 62 Millionen Franken erhöht, was mich sehr freut. Dies, weil wir einen Geschäftserfolg erzielen konnten, der mit 117 Millionen Franken nochmals um 10 Prozent höher lag als im bereits sehr guten Vorjahr. Entsprechend haben wir beschlossen, wiederum Reserven von 48 Millionen zu bilden.