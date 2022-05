Kriegsgedenken in Kiew – «Wir werden all das überwinden!» Auch in der Ukraine hat man an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 77 Jahren erinnert, ohne Parade und ohne Feiern. Präsident Wolodimir Selenski rief das Volk im Krieg gegen Russland zur Stärke auf. Christoph Koopmann aus Kiew

Statt einer Parade wird in ganz Kiew ausgebrannte russische Kriegstechnik zur Schau gestellt: Zwei Jungs werden auf einem zerstörten Panzer fotografiert. Foto: Emilio Morenatti (AP)

Alles ist anders in der Ukraine im Mai 2022. Die Territorialverteidigung zum Beispiel hat sich etwas Besonderes überlegt für diese Tage, in denen das Land der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 77 Jahren gedenkt. Vor dem Militärhistorischen Museum in Kiew steht ein russischer BTR-Schützenpanzer, komplett ausgebrannt. Ein paar Meter weiter das abgerissene Heck eines Kampfjets Su-25. Auf der Infotafel steht: abgeschossen vom ukrainischen Militär am 2. März.