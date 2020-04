Corona-Ausbruch in Ischgl

Geschlossen wegen Corona: Die Wintersaison endete in Tirol frühzeitig. Ischgl gilt als Epizentrum der Verbreitung des Virus.

Geschlossen wegen Corona: Die Wintersaison endete in Tirol frühzeitig. Ischgl gilt als Epizentrum der Verbreitung des Virus.

Herr Steibl, an Ostern herrscht in Ischgl normalerweise Hochbetrieb auf den Pisten und Rambazamba in den unzähligen Après-Ski-Bars. Wie war Ihr Osterwochenende dieses Jahr?

Andreas Steibl: Die Ruhe im ganzen Tal ist für uns alle ungewohnt. Ich persönlich versuche es positiv zu sehen, konnte manche liegen gebliebene Arbeit erledigen und vor allem viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.