Revival der 90er-Jahre – Wir waren Götter Fernsehen, Crystal-Pepsi, Nirvana: Die Neunziger werden gerade besonders schwer vermisst. Warum nur? Erkundung eines Jahrzehnts, das genau am 24. September 1991 begann. Johanna Adorján

Dieser Mann hat alles eingeleitet: Kurt Cobain als Symbol für die 90er-Jahre. Foto: WireImage via Getty

Mitte November 2021 postete ein 49-jähriger Amerikaner namens Omri Elisha, er ist Professor für Anthropologie am Queens College, auf Twitter: «We memorized phone numbers. We memorized driving directions. No one knew what we looked like. No one could reach us. We were gods.»