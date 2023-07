April 1969. Erster Schultag. Der Autor Hand in Hand mit einer Jahrgängerin aus dem Hochhaus.

Direkt unter uns wohnten die Leuenbergers. In der Wohnung über uns Herr und Frau Steinmann. Abwart war Herr Rupp, an den ich mich gut erinnern kann, weil er immer ein Haarnetz trug, wenn er die Kohlen in den Kohlenkeller bugsierte.

Im Hochhaus an der Prattelerstrasse 11, 1956 bezugsbereit, gab – und gibt es – 54 Wohnungen. Zwei im Parterre und vier auf jedem der 13 Stockwerke.

Man kannte sich. Ich, Jahrgang 1962, wuchs dort bei den Grosseltern auf. Wir wohnten im 11. Stock. Mein Gotti und ihre Familie im 7. Mein Onkel und seine Frau zuerst im 1., später im 5. Stock. Neben den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern gab es auch eine ganze Reihe Familien mit Kindern. Die Hürners, die Wälchlis, die Kaufmanns, die Glasers, die Familie Guldenfels im 1. Stock …

Und weil rund um das Hochhaus etwa ab Ende der 60er-Jahre die Autobahn zu wachsen begann (und weiter wachsen würde, bis wir schliesslich umzingelt waren), gab es ehemalige Schrebergartenareale, die bereits aufgegeben worden waren. Dort fanden wir Kinder eine Wildnis, in der wir ziemlich frei spielen und uns nach Herzenslust austoben konnten.

In der Wildnis

Und weil sich die Mütter bei uns im Hochhaus kannten, konnten sie sich auch die Aufsicht teilen. Nicht nur wenn wir die Wildnis unsicher machten, sondern auch, als wir noch, ein paar Jahre vorher, im Sandkasten spielten, war eigentlich immer eine erwachsene Person in der Nähe.

Was verboten war: «Lifteln». Also mit einem der beiden Aufzüge (von Schindler) Seich machen. Nachdem einem der Kinder der Heims bei einem tragischen Unfall ein Arm abgerissen worden war, wurden nachträglich automatische Türen in die beiden Aufzugskabinen eingebaut.

Wir wussten das Gute und das Schlechte voneinander. Zum Beispiel wer strenge, tyrannische Eltern hatte oder von wem wir uns als Kinder in Acht nehmen mussten, weil diese «Alten» böse oder gemein mit uns waren. Wir wussten, wer im Hochsommer auf der Dachterrasse relativ textilfrei sünnelete und wer gelegentlich durch die Trockenräume strich, wenn dort Damenunterwäsche hing.

Es blieb nicht viel (lange) verborgen. Wir funktionierten letztlich wie ein kleines Dorf, das in einen Turm gezwängt worden war. Und wenn drei Stockwerke unter uns beim Kochen etwas anbrannte (Milch!), zog der Geruch nach oben, und wir bekamen es mit. Und als einmal bei Frau Schweizer im 6. die halbe Küche in Flammen stand, eilte mein Onkel nach oben und half. So war das. Man half einander.

Ein ehrenwertes Haus

Waren wir ein «ehrenwertes Haus» im Sinne des bekannten Schlagers von Udo Jürgens? Ja, schon. Mit kleinen Ausnahmen, und vielleicht habe ich ja ganz lange auch nicht ganz alles mitgekriegt. Dass bei dem einen Paar Abend für Abend ein anderer Hausbewohner zu Besuch war? Interessant, aber nicht weiter der Rede wert.

Streit gab es meist nur wegen der Waschküche. Und dabei konnte es um beides gehen: um die termingerechte Nutzung oder das saubere Hinterlassen. Und da «Fräulein Fürst» im 12. Stock als verlängerter Arm des Besitzers – Max Geldner – bei uns im Haus wohnte, war auch eine gewisse Aufsicht gegeben.

Wohnungswechsel gab es sehr selten. Und so geschah es, dass viele der Mieterinnen und Mieter, die ganz zu Beginn, 1956, eingezogen waren, auch dort starben. Mit den Neumietern begann sich auch die Struktur unseres kleinen Dorfes zu ändern. Heute ist es in der Stadt als das Helvetia-Hochhaus bekannt. Wegen der Reklame auf dem Dach.

«Mein Hochhaus» ist nur gut 400 Meter vom City Gate entfernt, wo nun mit einer Community-Builderin versucht wird, Gemeinschaftsgefühle zu erwecken. Wir hatten sie. Und manche dieser Bande halten bis heute.



