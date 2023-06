«Wir waren das letzte Mal vor sechs Jahren in den Ferien»

Work-Life-Balance in der Landwirtschaft

Bauer aus Leidenschaft: Marc Brodbeck auf seinem Hof in der Oberbaselbieter Gemeinde Buus.

Herr Brodbeck, viele reden von Work-Life-Balance. Wie steht es damit in der Landwirtschaft?

Das ist ein schwieriges Thema, insbesondere in der Viehwirtschaft. Mit Milchkühen ist man sehr gebunden. Auch am Wochenende. Klar kann ich mal einen Tag weg. Aber länger ist schwierig. Wir waren das letzte Mal vor sechs bis acht Jahren in den Ferien. Wenn es mal Regenwetter gibt, muss ich meine Büroarbeiten erledigen oder die Maschinen für den nächsten Einsatz vorbereiten. Der Druck ist generell deutlich gestiegen. Man muss immer dranbleiben.