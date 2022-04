Tragen Sie im öffentlichen Verkehr eine Maske oder verzichten Sie auf den Mund-und-Nasenschutz? Mit der Abschaffung der letzten Corona-Massnahmen in der Schweiz ist die Pflicht dazu eigentlich gefallen. Zwei Wochen später tragen aber noch immer einige Menschen in Zug, Tram oder Bus eine Schutzmaske.

Im Zug oder im Tram tragen einmal auffallend viele Passagiere eine Maske, dann wieder fast niemand. Entscheidet sich die Maskenfrage vor allem durch sozialen Druck?

Das ist eine sehr gute Beobachtung. Die soziale Norm entscheidet sich hier in der Wahrnehmung darüber, was andere tun. Davon wird jeder beeinflusst. Es gibt Experimente, die das beweisen, auch wenn es dem Einzelnen schwerfällt, es sich selbst einzugestehen. Die Menschen orientieren sich eigentlich vornehmlich daran, wie sich ihre Familie und ihre Freunde verhalten. Wenn jemand aber in einen geschlossenen Raum wie ein Tram kommt und alle sich gleich verhalten – etwa indem sie eine Maske tragen –, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass diese Person dann auch eine Maske anzieht.