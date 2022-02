Ukraine-Demo in Basel – «Wir verurteilen das Schweigen der Schweiz» Rund 2000 Menschen demonstrieren in Basel gegen die russische Invasion – die sozialistischen Untertöne finden nicht alle gut. Boris Burkhardt

Am Samstag demonstrierten Tausende Menschen in der Basler Innenstadt gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Lucia Hunziker

Tetyana Polt ist etwas irritiert, dass ausgerechnet Sozialisten hier in Basel für den Frieden in der Ukraine demonstrieren. «Ich habe im Sozialismus gelebt», sagt die Ukrainerin. Seit nun 23 Jahren lebt sie in der Schweiz. Seit dem Kriegsbeginn in ihrer Heimat hält sie gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Basler Sektion des Ukrainischen Vereins in der Schweiz eine Mahnwache vor dem Rathaus. Dennoch: Die Demonstration, deren Zug sich gerade am Marktplatz vorbeibewegt, hält sie für «sehr wichtig».