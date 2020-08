Ex-Präsidenten gegen Trump – «Wir verdienen jemanden, der ehrlich ist» Die US-Demokraten halten ihren viertägigen Nominierungsparteitag für Joe Biden ab. UPDATE FOLGT

«In einer Zeit wie dieser sollte das Oval Office eine Kommandozentrale sein., stattdessen ist es ein Sturmzentrum»: Ex-Präsident Bill Clinton. (18. August 2020) Keystone/DNC Spricht erstmals seit 2012 wieder bei einem Parteitag der Demokraten: Ex-Präsident Jimmy Carter. (Archivbild) Keystone/John Amis Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden. (Archivbild) Keystone/Matt Rourke 1 / 11

Darum gehts Infos einblenden Die US-Demokraten halten ihren viertägigen Nominierungsparteitag für den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ab.

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet statt der traditionellen Wahlparty der Kern der Veranstaltung virtuell in zweistündigen Blöcken zur besten Sendezeit statt.

Es stehen Reden von Michelle und Barack Obama, Bill Clinton, Bernie Sanders und Kamala Harris auf dem Programm.

Ex-US-Präsident Jimmy Carter hat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) zur Wahl von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im November aufgerufen. «Joe Biden muss unser nächster Präsident werden», sagte Carter in einer am Dienstagabend auf dem Parteitag ausgestrahlten Audiobotschaft. «Wir verdienen eine Person mit Integrität und Urteilsvermögen, jemanden, der ehrlich und fair ist, jemanden, der sich für das einsetzt, was am besten für das amerikanische Volk ist.»

Der Demokrat Carter (95) ist der älteste noch lebende Ex-Präsident. Ex-Vizepräsident Biden soll am Dienstag beim Parteitag als Kandidat nominiert werden und im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Der Parteitag der Demokraten hatte am Montag mit Attacken gegen Trump begonnen.

Beim Parteitag 2012 war Carter per Video zugeschaltet, um den damaligen Präsidenten Barack Obama zu loben. Obamas Redebeitrag ist für Mittwochabend angekündigt.

Neben Carter sollte sich am Dienstag auch der frühere Präsident Bill Clinton in einer Rede äussern und scharfe Kritik an Amtsinhaber Donald Trump üben. «In einer Zeit wie dieser sollte das Oval Office eine Kommandozentrale sein. Stattdessen ist es ein Sturmzentrum», heisst es in einem vorab veröffentlichten Auszug. Unter Trump gebe es nur Chaos – nur eine Sache ändere sich nie: «Seine Entschlossenheit, Verantwortung zu bestreiten und die Schuld abzuwälzen.»

SDA/chk