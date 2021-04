Mit Büchern Emotionen bewältigen – «Wir trauen Kindern oft viel zu wenig zu» Freude, Wut, Angst: Mit Emotionen richtig umzugehen, will gelernt sein. Durch die Bücher in ihrem Laden «Proviant» will Sandra Näf-Gloor Kinder diesbezüglich stark fürs Leben machen. Julia Gisi

Sandra Näf-Gloor in ihrer Kinder- und Jugendbuchhandlung Proviant – jedes einzelne der rund 1000 Bücher hat sie gelesen. Foto: Dominik Plüss

«Alle Emotionen, die wir fühlen, sind grundsätzlich okay. Aber nicht jedes Verhalten ist okay, das wir ihretwegen an den Tag legen», sagt Sandra Näf-Gloor. Die langjährige Kindergartenlehrerin steht mitten in ihrem Laden Proviant, gleich beim Spalentor, den sie seit Oktober 2019 führt. Es ist der einzige Laden in Basel, der sich ganz und gar der Kinder- und Jugendliteratur verschrieben hat.

Näf-Gloor trägt zwar eine Maske, doch darüber sprühen ihre Augen nur so vor Begeisterung, egal, ob sie über ein Buch fürs Baby oder für den pubertierenden Teenager spricht. Um sie herum stehen rund 1000 Bücher – alle hat die 44-Jährige zuerst gelesen, bevor sie sie zum Verkauf ausgestellt hat. Reihe an Reihe, Stapel für Stapel. So auch das Buch, das sie gerade in den Händen hält, «Kleiner Drache, grosse Wut».