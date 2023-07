Ein mittlerweile gewohntes Bild: Die Polizei patrouilliert in der Klybeckstrasse. Denn die Stadt schläft nie. Foto: Dominik Plüss

Es passierte im Stückikreisel in Kleinhüningen: Peng! Ohrenbetäubend. Ich zog den Kopf ein, stoppte meinen Bus und sammelte mich erst mal. Ein Schuss? Doch nicht am helllichten Tag! Wobei, kürzlich in Riehen wurde ja auch ein Mann am helllichten Tag angeschossen. Nein, nein, alles gut. Nach wenigen Sekunden dämmerte mir, was geschehen sein könnte.