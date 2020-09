Arbeitslosigkeit im Alter – «Wir sparen und leisten einen Beitrag zur Armutsbekämpfung» Von den Überbrückungsleistungen des Bundes profitierten nur Ausgesteuerte ab 60. SP-Grossrätin Sarah Wyss will mit einer kantonalen Lösung auch 58-jährige Betroffene unterstützen. Alessandra Paone

Ältere Arbeitslose haben es oft schwer, eine Stelle zu finden. Foto: Marc Dahinden

Im Juni haben Stände- und Nationalrat in Bern die Überbrückungsrente verabschiedet. Das Bundesgesetz sieht vor, älteren ausgesteuerten Arbeitslosen mit einer Rente unter die Arme zu greifen. Damit will man verhindern, dass sie möglichst nicht mehr in die Sozialhilfe abrutschen. Die Leistungen kosten jährlich 150 Millionen Franken, davon sollen jedes Jahr 3400 Betroffene profitieren.