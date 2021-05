Herr Scholl, die Pandemie verschärft den Sonderfall Schweiz und verlängert die Negativzinsphase. Inwiefern ist der Negativzins für die ZKB heute noch ein Problem?

In unserem Geschäftsmodell haben wir mit der Diversifikation in die Bereiche Handel und Asset Management eine vernünftige Lösung im Negativzinsumfeld gefunden. Wenn die Situation ungefähr so bleibt, wie sie ist, können wir damit leben.