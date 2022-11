Archivfoto: Nicole Pont

Achtung, ein Witz! Treffen sich zwei Haie auf dem Meer. Sagt der eine: «Ich habe heute einen Russen gefressen. Der hatte so viel Wodka intus, mir ist immer noch ganz schlecht.» Sagt der andere: «Das ist gar nichts. Ich habe letzte Woche einen Zürcher gefressen. Der war so aufgeblasen, dass ich noch immer nicht tauchen kann!» Hahaha! Ein Brüller! Diesen Witz habe ich in der Krimikomödie «Die Beschatter» von unserem geschätzten Schweizer Fernsehen SRG SSR Idée Suisse aufgeschnappt. Die Serie spielt in Basel. Deshalb gehört wohl ein Witz über Zürcher dazu.