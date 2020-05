Selbstständige können hoffen Infos einblenden

Selbstständige und Kleinunternehmen können auf eine Verlängerung ihrer Unterstützung hoffen. Das deutete Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Medien an. Der Bundesrat habe sich zwar noch nicht dazu geäussert, «doch der Trend geht eindeutig in die Richtung, die Hilfen nicht einfach auslaufen zu lassen», so Sommaruga. Selbstständige, die sich in einer Firma organisiert haben, konnten in der Krise Kurzarbeiterentschädigung von pauschal 3320 Franken erhalten. Lehrlinge hatten Zugang zu Kurzarbeit. Diese Hilfe läuft aber Ende Monat aus. Bereits am 16. Mai liefen die Hilfen für Selbstständigerwerbende aus, die einen Erwerbsersatz beziehen konnten. Die Sozialkommission des Nationalrates hat sich bereits dafür ausgesprochen, beide Instrumente bis Mitte September zu verlängern. Wie lange die Hilfen am Ende verlängert werden, dazu sagte Sommaruga nichts. (ali)