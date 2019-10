«Wir sind weit weg von einer Krise»

Nach der Kampagne der «Basellandschaftlichen Zeitung» gegen die Kleinbasler Pfarrerin Christine Dietrich ist die Verwirrung innerhalb der Evangelisch-reformierten Kirche Basel gross, wie ein inneres Mitglied berichtet, das anonym bleiben möchte.

Die Verwirrung sei aber nicht durch den Umstand verursacht worden, dass 2012 gegen Dietrich Untersuchungen gelaufen seien wegen ihrer mutmasslich islamfeindlichen und rechtsextremen Positionen, die sie auf dem Blog Politically Incorrect geschrieben habe. Sondern weil in diesen Tagen nur aufgekocht worden sei, was bekannt gewesen sei. Die Wahl von Dietrich in den Kirchenrat sei dazu genutzt worden, Stimmung für die eigene Position zu machen. «Wenn Sie mich nach einer Spaltung fragen, so würde ich sagen, die Journalisten und ein paar wenige unzufriedene Leute versuchen, die Kirche zu spalten. Für mich ist das eine reine Inszenierung.»