Standesbeamtin reagiert auf Kritik – «Wir sind Urkundspersonen, keine Entertainer»

Trauungen «nach Fliessbandsystem» Brautpaare klagen über Romantik-Mangel beim Basler Standesamt

Die zivile Trauung an der Rittergasse 11 steht in der Kritik. Einige empfinden sie als lieblos. Andere wünschen sich eine Auswahl an Orten in der Stadt, an denen sie zelebriert werden kann.