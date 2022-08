Der Flughafendirektor wehrt sich – «Wir sind sicher nicht top – aber auch nicht so schlecht» Matthias Suhr kontert die Vorwürfe von BaZ-Kolumnist Joël Thüring. Trotz schmalem Budget schneidet der Euro-Airport in Rankings gut ab. Probleme gibt es bei den WC-Anlagen. Marcel Rohr Leif Simonsen

«Deshalb hat mich die Aussage von Joël Thüring gestört.» Matthias Suhr am Dienstag auf der BaZ-Redaktion am Aeschenplatz. Foto: Nicole Pont

Die Vorwürfe waren happig. Verlotterte Infrastruktur, komplizierte Anreise, hohe Preise, überall Dreck: So beschrieb BaZ-Kolumnist Joël Thüring letzte Woche den aktuellen Zustand des Euro-Airports Basel. Der Artikel gab zu diskutieren. Viele gaben dem SVP-Grossrat recht, andere teilten seine Meinung überhaupt nicht. Am Dienstag erschien Flughafendirektor Matthias Suhr auf der Redaktion am Aeschenplatz. Im über einstündigen Gespräch erklärte er seine Sicht der Dinge.