In der Luft liegt noch der Duft vom frisch gekochten Abendessen. In der Wohnzimmerecke steht ein runder Tisch. Abgesehen von einem kleinen Sofa in der gegenüberliegenden Ecke ist er das einzige Möbelstück in diesem Raum. Alles wirkt etwas kahl und leer. Amharay setzt sich auf einen Stuhl.

Auf den anderen sitzen Girmay Fisseha, Mohammed Ali und Karin Zehnder, «unsere Schweizer Mutter», wie sie die drei Eritreer nennen. Amharay, Fisseha und Ali wirken müde. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet.

Die Vorzeigegemeinde

Amharay in der Küche des Spitals Riggisberg, Fisseha als Putzkraft in der Stiftung Asteson in Hinterfultigen und Ali in seiner Lehre als Zimmermann bei Ryf Holzbau in Rümligen. Am Tisch sprechen sie über ihre Vergangenheit, über ihre Ankunft im Durchgangszentrum in Riggisberg und darüber, wie 2014 alles begann.

Plötzlich fällt der Satz «Wir sind Riggisberg». Ein wichtiges Stichwort, denn nachdem sogar der Bundesrat der Berner Gemeinde einen Besuch abgestattet hatte, kursierten die drei Wörter 2014 und 2015 in der ganzen Schweiz. Sie beschrieben die Solidarisierung Riggisbergs mit den Flüchtlingen, die damals mit der Flüchtlingswelle im Kanton Bern in Scharen ankamen. Als erste Gemeinde stellte Riggisberg unter der ehemaligen Gemeindepräsidentin Christine Bär Platz für 150 Asylsuchende zur Verfügung.

«Das war für viele vor allem deshalb aussergewöhnlich, weil ein SVP-lastiger Gemeinderat diese Entscheidung traf», blickt Pfarrer Daniel Winkler zurück. Nach der Eröffnung des Durchgangszentrums entwickelte sich Riggisberg in der Region Bern zum Vorzeigemodell für Freiwilligenarbeit in der Flüchtlings­hilfe. Für ihren Einsatz wurde Christine Bär 2016 mit dem Swiss Award in der Kategorie Politik ausgezeichnet.

«Wir haben Beziehungen zu den Flüchtlingen aufgebaut. Diese wollen wir auch nach der Schliessung weiter pflegen.»Daniel Winkler, Freiwilliger «riggi-asyl»

Karin Zehnder war von Anfang an im Einsatz. Gemeinsam mit Daniel Winkler bildet sie heute noch den Kern von «riggi-asyl», einem Zusammenschluss von Freiwilligen, die sich eineinhalb Jahre um die 150 Asylsuchenden im Durchgangszentrum kümmerten. Rund 45 Personen sorgten für viele Freizeitbeschäftigungen, brachten den Flüchtlingen Deutsch bei und sorgten dafür, dass die Asylsuchenden in ihrer neuen Umgebung Ansprechpartner hatten.