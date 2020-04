US-Präsident Donald Trump – «Wir sind nicht glücklich mit China» Der US-Präsident ist überzeugt, dass China das Coronavirus hätte aufhalten können. «Wir führen ernste Untersuchungen», sagte Donald Trump dazu.

«Das Virus hätte am Entstehungsort gestoppt werden können»: US-Präsident Donald Trump. (27. April 2020)

US-Präsident Donald Trump hält an seiner Überzeugung fest, dass China die Ausbreitung des Coronavirus auf andere Länder hätte verhindern können. «Wir führen sehr ernste Untersuchungen durch. Wir sind nicht glücklich mit China. Wir glauben, dass es an seinem Entstehungsort hätte gestoppt werden können. Es hätte ganz schnell eingedämmt werden können und damit hätte es sich nicht auf der ganzen Welt ausgebreitet», sagt Trump auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus.

In Bezug auf mögliche Lockerungsmassnahmen in den USA geht Trump davon aus, dass bald viele Schulen wieder öffnen könnten, auch wenn es nur noch wenige Wochen bis zu den Ferien seien. Als Begründung führt er an, dass es so aussehe, dass das Virus junge Menschen nicht stark betreffe. Alle Teile des Landes seien in Bezug auf die Infektionszahlen in «guter Verfassung» oder würden sich zum Besseren entwickeln.

