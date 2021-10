Zu Tisch mit -minu – «Wir sind neun Monate im Bauch eng aufeinander gehockt…» Die Zwillingsbrüder Lukas und Remigius Faesch gehören einer der ältesten Basler Familien an. Bei den Vorfahren gab es enge Bande zu Napoleon. Einem anderen Faesch ist der Weltruhm unseres Kunstmuseums zu verdanken. -minu

Der Jurist Lukas und der Arzt Remigius (r.) Faesch, Zwillinge, wie man sofort sieht. Foto: Lucia Hunziker

Wir sind froher Hoffnung. Und erwarten Zwillinge.

Das Doppelpack trägt einen berühmten Namen. Irgendwo tauchen auch ein Prinz, ein Kardinal und Napoleon im bäumigen Stamm auf. DAS IST NICHT NICHTS!

Erich Kästner hat es in guter Laune so getitelt: «DAS DOPPELTE LOTTCHEN!». Bei uns also: «die doppelten Flottchen!»

Flott sind sie. Schon das äussere Erscheinungsbild hat Klasse: der eine im eleganten Leinen-Kittel: am Hals ein dazu passender Shawl (wir messen 24 Grad!). Der andere hingegen schlipslos: auf dem Stadtvelo. Aber mit der Bemerkung: «Mein Vater hätte mich wieder heimgeschickt – ohne Krawatte ging bei ihm gar nichts!»Oben dann diese beiden Köpfe: strahlend, lachend – das berühmte Zwillings-Lied: «ein Ei wie das andere!» Remi und Luggi Faesch also – Ersterer Medicus. Der andere Jurist.