Beziehung zu Russland – «Wir sind keine Putin-Claqueure» Ein prominentes Links-Mitte-rechts-Trio aus dem Bundeshaus will die Beziehungen zu Russland verstärken. Beni Gafner

Die Gruppe Schweiz - Russland will sich demnächst neu konstituieren, um die Beziehungen zu dem Land zu pflegen: Roland Buechel von der SVP (rechts) und Fabian Molina (links, von hinten) im Gespräch. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Im Dreieck USA-China-Russland ordnet sich gegenwärtig die Machtpolitik neu. Während die USA um ihren Machterhalt kämpfen, drängen die Chinesen und auch die Russen nach oben. Sehr gefährlich sei die geopolitische Lage vor diesem Hintergrund, warnte Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte) soeben in ihrem neuen sicherheitspolitischen Bericht. Es drohten wohl keine unmittelbaren Konfrontationen mit Ziel Schweiz, wohl aber Stellvertreterkriege unter den drei grossen Nationen. Davon könne auch die Schweiz betroffen sein.

Die neutrale Schweiz sieht sich traditionell als Vermittlerin in aktuellen und künftigen Konflikten, wie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) immer wieder betont. Ausserhalb der aussenpolitischen Kanäle auf Regierungsebene will auch das Parlament vermehrt Beziehungen pflegen. Diverse parlamentarische Gruppen stehen deshalb seit Jahren im Austausch mit Parlamentsabgeordneten um die halbe Welt. So gibt es nicht nur die parlamentarischen Gruppen Schweiz - USA oder Schweiz - Südamerika, sondern auch solche, die mit China, Taiwan, Georgien, der Ukraine oder mit Tibetern und Kurden regelmässige Kontakte pflegen.

Nur die Gruppe Schweiz - Russland war zuletzt nicht mehr richtig aktiv, weshalb sie sich im Juni neu konstituieren will. Das Präsidium teilen sich Ständerätin Heidi Z’graggen (Mitte, UR) sowie die Nationalräte und Aussenpolitiker Fabian Molina (SP, ZH) und Roland Büchel (SVP, SG).

Doch: Ist es nicht heikel für die Schweiz, sich mit offiziellen Vertretern eines Staates zu treffen, der Oppositionelle attackiert und Demonstranten einsperrt und vor allem Landesgrenzen mit Militär gewaltsam verschiebt?

Fussball, Korruption und Menschenrechte

«Dass wir kein Grüppli von Putin-Claqueuren sind, sieht man allein schon aufgrund der Zusammensetzung», sagt dazu Roland Büchel, der auch im Europarat sitzt. Gerade in schwierigen Zeiten gelte es, im Dialog zu bleiben, ohne alles gutzuheissen, was auf der anderen Seite passiere. Er sei überzeugt, dass sich so positive Veränderungen eher erzielen liessen, als wenn man Kontakte vom hohen Ross herab einfach abbreche. Büchel sitzt übrigens auch in der parlamentarischen Gruppe Schweiz - Ukraine.

«Russland schätzt, dass die Schweiz blockfrei ist und neutral» sagt Fabian Molina, der auch noch in der parlamentarischen Gruppe Schweiz - USA sitzt. Neutralität bedeute nicht, dass man keine Stellung beziehe und keine Meinung habe, sagt der Zürcher. Neutralität ermögliche aber, Partei zu nehmen für das internationale Recht, den Multilateralismus und den Dialog.

Die Gruppe Schweiz - Russland folge dem Grundgedanken, dass nur durch einen offenen und konstanten Dialog Lösungen für regionale und geopolitische Spannungen und Konflikte zu finden seien, schreibt das dreiköpfige Präsidium.

Für den Gründungsakt hat die Gruppe den Botschafter Russlands, Sergei Garmonin, eingeladen. Dieser attackierte zuletzt die Redaktion des Verlags Tamedia und andere Journalisten im Zuge einer in der Schweiz aufgeflogenen Spionageaffäre 2018 massiv.

Hauptthema bei der Konstituierung werden die Bereiche Fussball, Korruption und Menschenrechte sein. Als Nächstes trägt Russland die Beach-Fussball-WM aus, allenfalls mit Schweizer Beteiligung. Beim feierlichen Akt im Nobelhotel Bellevue Palace kreuzen deshalb Fifa-Präsident Gianni Infantino und die deutsche Antikorruptionsexpertin Sylvia Schenk die Klingen. Schenk ist führendes Mitglied von Transparency International Deutschland und ehemalige Frankfurter SPD-Stadträtin. Moderator ist der Zürcher Stadtrat und frühere «Arena»-Dompteur Filippo Leutengger.







