Wagenclique ruft zum Protest auf – «Wir sind kein Anhängsel der Fasnacht» Die Vogese-Rueche sind enttäuscht. Die Fasnacht ohne Wägeler stattfinden zu lassen, sei eine realitätsfremde Entscheidung. In einem offenen Brief wenden sie sich nun an die Basler Regierung. Andrea Schuhmacher

Obmann Cello Walch, Vize Andreas Moser und Sekretär Stefan Thürkauf von der Wagenclique Vogese-Rueche haben ihren Wagen trotz allem für eine Fasnacht 2022 bereitgestellt. Foto: Pino Covino

Die Zeiten der Zweiklassengesellschaft an der Fasnacht sind eigentlich vorbei. Lange ist es her, dass die Tambouren und Pfeifer auf die Wägeler herabsahen. «Waggis, hesch mer öppis?»: Diesen Ruf hört man in Basel am Cortège und vor allem am Dienstagnachmittag aus allen Ecken erklingen. «Egal, welche Clique gerade durchmarschiert: Das Publikum wartet schon auf den nächsten Wagen», schreibt die Basler Wagenclique Vogese-Rueche in einem offenen Brief an die Regierung, der dieser Zeitung vorliegt und demnächst versendet wird. Denn obwohl die Wagen bei Zuschauerinnen und Zuschauern sehr beliebt sind, wird in der Diskussion rund um die Basler Fasnacht 2022 kaum auf sie Rücksicht genommen – und das wollen sie nicht länger hinnehmen.