Interview zu Putins Atomwaffen-Drohung – «Wir sind in einer äusserst gefährlichen Situation»

Der Russe gilt als einer der weltweit führenden Experten für Atomwaffen, insbesondere für die russischen Nuklearstreitkräfte. Podvig hat in Moskau studiert und an verschiedenen amerikanischen Universitäten unterrichtet, etwa in Princeton und Stanford. Heute forscht er am UNO-Institut für Abrüstungsforschung in Genf. (ben)