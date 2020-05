Stellungnahme zum Saisonende – «Wir sind in dieser Krise nicht die wichtigste Gruppe der Welt» Auch der FVNWS hat wegen des Coronavirus turbulente Wochen hinter sich. Präsident Daniel Schaub äussert sich zum Abbruch der Spielzeit und spricht mit der BaZ über die Nichtwertung und die Pläne für die kommende Meisterschaft. Luc Durisch

Ob die kommende Saison rechtzeitig starten kann, ist momentan noch unklar. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Daniel Schaub, wie schwierig ist es, die Saison abzubrechen? Der Entscheid war sicher nicht leicht. Aber mit fortschreitender Zeit ist uns der Entschluss leichter gefallen, weil das Zeitfenster für eine Weiterführung immer kleiner wurde. Uns war ohnehin schnell klar, dass es für die Beendigung der Meisterschaft schwierig werden dürfte. Das haben wir schon im offenen Brief am 20. März so kommuniziert. Wir haben aber zu Beginn gehofft, wenigstens den Basler Cup beenden zu dürfen. Durch die neuste Kommunikation des Bundesrates und des SFV hat sich dies aber erledigt.

Wie sind denn die Gespräche mit dem SFV verlaufen? Es ist so, dass der SFV aus drei Abteilungen, der Ersten Liga, der Amateur-Liga und der Swiss Football League, besteht. Die Diskussionen haben vor allem innerhalb dieser Abteilungen stattgefunden. Innerhalb der Amateur-Liga waren wir uns schnell einig. Die endgültige Entscheidungshoheit lag aber beim Zentralvorstand. Nach Verschiebung der Entscheidung hat der SFV die Regionalverbände nochmals beauftragt, genau die Gründe darzulegen, wieso man für einen Abbruch plädiert.

Was war die Begründung des FVNWS? Unser Hauptargument war der Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder. Ausserdem wollten wir ein Signal senden: Wir sind in dieser Krise nicht die wichtigste Gruppe der Welt, die versucht, ihre Bedürfnisse mit allen Mitteln durchzusetzen. Lieber soll der Fussball seinen Beitrag an die Gesamtsituation leisten.

Wie fielen die Rückmeldungen der Vereine auf den Entscheid aus? Die meisten Vereine sehnten sich schon länger nach einem Abbruch. Differenzen gab es lediglich bei der Frage nach der Wertung. Clubs, die sich auf Aufstiegskurs befunden haben, hätten sich gewünscht, dass die Saison nach dem aktuellen Stand der Herbstrunde gewertet wird. Dies ist allerdings reglementarisch nicht möglich und daher auf nationaler Ebene nie ein Thema gewesen. Klar, es ist sicher hart und enttäuschend für Clubs, die viel investiert haben. Aber im Gesamtzusammenhang dieser Corona-Pandemie rückt dies in den Hintergrund, und es ist nicht mehr so wichtig, ob ein Team in diesem oder im nächsten Jahr aufsteigt.

Nun gibt es bis zum Saisonstart 2020/21 eine lange Zeit ohne Spiele. Ist eine Übergangslösung in Planung? Der Verband hat den Eindruck, dass der Fokus der Vereine sich nun auf die neue Spielzeit richtet, und geht davon aus, dass diese die Zeit nutzen, um neue Teams zu bilden und mit diesen zu trainieren. Wir möchten diesen Prozess nicht zusätzlich belasten. Allerdings steht es den Clubs frei, frühstens ab dem 8. Juni selber Anlässe oder Testspiele zu organisieren, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind und sie die Schutzmassnahmen umsetzen können.

Wie sieht es mit der nächsten Saison aus? Wir hoffen, dass wir die Saison 2020/2021 normal anfangen können, und planen deshalb schon entsprechend intensiv. Der Auftakt in den Spielbetrieb wird dieses Jahr unabhängig vom Coronavirus eine Woche später erfolgen. Denn der Verband hat von einer Expertengruppe bestehend aus ausgewählten Sportchefs der Region diesen Input aufgenommen, um die bisher etwas gar gedrängte Vorbereitung im Sommer entlasten zu können.

Was passiert, wenn Mannschaften sich für die kommende Spielzeit aus der Liga zurückziehen? Streng reglementarisch gilt: Durch die Nichtwertung zählt der Stand vom 15. Juni 2019. Das bedeutet, dass alle in den damals gemeldeten Ligen starten. Dies birgt folgendes Problem: Mannschaften, die sich während der nun abgebrochenen Saison zurückgezogen haben, werden nun nicht plötzlich wieder dastehen. Und durch die gegenwärtige Lage kann es zu weiteren Veränderungen kommen. Daher gibt es wie gewohnt ein Neumeldeverfahren, bei welchem sich jeder Verein neu in der entsprechenden Liga anmelden muss. Die so sichtbar gewordenen Lücken sollen kreativ gefüllt werden. Wir machen den Vereinen dazu entsprechende Vorschläge.

Neben der Meisterschaft kann auch der Basler Cup nicht beendet werden. Was bedeutet dieser Abbruch? Die Finaltage in Binningen können nicht stattfinden, was uns enorm leidtut für den Gastgeberverein. Ausserdem kann der regionale Vertreter im Schweizer Cup nicht sportlich auserkoren werden, das Los muss entscheiden. Damit haben bei den Aktiven gar zwei Viertligisten die Chance, in den Schweizer Cup einzuziehen. Klar, das wäre sportlich auch möglich gewesen, aber um einiges unwahrscheinlicher.

Werden auch andere Anlässe wie die Fussballa und das Sommerturnier verschoben? Ja, leider. Die Fussballa haben wir vor einiger Zeit bereits ins 2021 verlegt. Das Sommerturnier haben wir zwar noch nicht formell abgesagt, aber angesichts des Verbots von Grossanlässen bis Ende August werden wir es ebenfalls nicht in der geplanten Form durchführen können.

Beide Anlässe wären auf neue Beine gestellt worden. Ist es dadurch schwerer, sie abzusagen? Es ist Pech, dass wir die Neuerungen unseren Vereinen nicht präsentieren können. Momentan wäre es aber ohnehin nicht möglich, die Anlässe unbeschwert zu geniessen. Wir führen sie lieber zu einem Zeitpunkt durch, wenn es keine Einschränkungen mehr gibt.