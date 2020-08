Bettler-Lager Theodorskirche – «Wir sind hier, weil man betteln darf» Seit der Aufhebung des generellen Bettelverbots stören viele Bettler die Leute in der Basler Innenstadt. Ihr Hauptschlaflager haben sie bei der Theodorskirche. Ein Besuch im neuen Basler «Roma-Camp». Stephan Hänggi , Mischa Hauswirth

Seit Tagen ist das Gebiet um die Theodorskirche eine Art Camp für die Roma, die aus Rumänien nach Basel gekommen sind, um hier zu betteln. Foto: Stephan Hänggi

Wettsteinplatz, kurz nach sechs Uhr, am Freitagmorgen: Trotz des leichten Regens ist es ziemlich warm. Warm genug jedenfalls, um draussen zu übernachten. Das tun Roma-Bettler seit Tagen. Tagsüber platzieren sie sich in Basels Innenstadt auf den Troittoirs, vor Geschäften, oder sie ziehen durch die Strassen, um Passanten um Geld anzuschnorren. Abends dann ziehen sie sich in den Theodorsgrabenpark und zur Kirche zurück.