Regio-Thema der Woche – «Wir sind ein Fussballverband und keine Gesundheitspolizei» In den ersten eineinhalb Jahren als Präsident des Fussballverbandes Nordwestschweiz musste sich Daniel Schaub vor allem mit Corona beschäftigen. Im Interview spricht der Sissacher über die grössten Herausforderungen, die finanziellen Folgen und mögliche Szenarien, falls man nicht wie geplant den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Luc Durisch

Momentan sind die meisten Sportanlagen der Region verwaist. Daniel Schaub (hier auf dem Sportplatz Tannenbrunn in Sissach) hofft, dass am 27. Februar die Meisterschaft wieder aufgenommen werden kann. Foto: Pino Covino

Daniel Schaub, wann waren Sie letztmals an einem Fussballspiel? Das muss kurz vor dem Unterbruch der Meisterschaft im Oktober gewesen sein. Ich war mit meiner Ü-40-Mannschaft für ein Spiel gegen Kleinhüningen auf der Schorenmatte. Im Stadion habe ich zuletzt Mitte November das Nations-League-Spiel der Schweiz gegen Spanien im St.-Jakob-Park gesehen. Das Spiel war zwar gut, aber die Atmosphäre trist.

Was vermissen Sie am meisten? Die soziale Komponente des Sports. Fussball ist zwar noch im Fernsehen konsumierbar, aber es fehlt ein wichtiger Teil. Das Zusammensein mit dem Team, das Gefühl, etwas im Mannschaftsverbund erreicht zu haben, oder auch einfach nur, dass man seine Freunde auf dem Platz trifft. All das ist momentan leider nicht möglich.

Wie haben Sie vor dem Unterbruch die Umsetzung der Schutzmassnahmen auf den Sportanlagen wahrgenommen? Ich habe viele Vereine gesehen, die die Schutzkonzepte vorbildlich umgesetzt haben. Allerdings habe ich auch auf einigen Sportanlagen Dinge registriert, die man besser hätte lösen können. In solchen Fällen hat der Verband den Verein auf den Fehler aufmerksam gemacht, und dieser hat den Input umgesetzt. Die Clubs sind in dieser Situation an Grenzen gestossen, die Anforderungen und Einschränkungen haben sich immer wieder verändert.

Ging der Verband aktiv kontrollieren? Nein, wir sind in erster Linie ein Fussballverband und keine Gesundheitspolizei. Wir sind dafür da, um den Fussballbetrieb zu organisieren und das zu ermöglichen, was unter Berücksichtigung der aktuellen Restriktionen erlaubt ist. Unser primäres Ziel ist es, sich an dem zu orientieren, was man darf. Und erst dann an dem, was man nicht darf. Wir haben die Vereine mit einer Vorlage für ein Schutzkonzept unterstützt, die Umsetzung vor Ort lag dann aber in den Händen der Clubs. Diese mussten lernen, dass die Umsetzung nicht immer einfach ist. Viele Spieler konnten etwa nicht nachvollziehen, dass sie sich 90 Minuten mit Körperkontakt auf dem Feld bekämpfen können und dann für den Gang in die Kabine eine Maske anziehen mussten.

Seit dem 28. Oktober ruht nun der regionale Fussball. Gab es Kritik am Liga-Unterbruch vonseiten der Vereine? Nein, diese gab es – wohl auch wegen der Erfahrung vom Frühling – nicht. Damals beim Abbruch hatten wir einige Reaktionen, vor allem von sportlich betroffenen Vereinen. Nun aber sprechen wir von einem Unterbruch und nicht von einem Abbruch – und dieser hat sich auch abgezeichnet. Schon vor dem Entscheid gab es vereinzelt Mannschaften, die nicht mehr spielen wollten.

Haben Sie als Verbandspräsident aktuell überhaupt Arbeit? Ja, definitiv. Ich habe nicht weniger zu tun, sondern erledige andere Aufgaben. Normalerweise diktiert das Tagesgeschäft die Agenda. Im Moment allerdings arbeiten wir weniger operativ, sondern strategisch. Es geht viel um Abwägen und Durchgehen von verschiedenen Szenerien. Dazu kommt die Kommunikation mit den Vereinen.

Was ist die grösste Herausforderung? Diese ergibt sich aus der Unsicherheit. Man hat schlicht keinen Planungshorizont und muss stets überlegen, wie realistisch die unterschiedlichen Szenarien sind. Dazu kommt die ständige Frage, ob sich der Aufwand für ein Projekt oder einen Event überhaupt lohnt, wenn die Umsetzung dann doch nicht möglich ist.

Wie nehmen Sie die Stimmung in den Clubs wahr? Es gibt verschiedene Befindlichkeiten. Viele Clubs haben nach dem Unterbruch die Winterpause vorgezogen. Andere Vereine bieten alles an, was erlaubt ist. Normale Einheiten für die Kinder, Trainings ohne Körperkontakt für Jugendliche über 12 Jahre im Kanton Baselland respektive über 16 in den anderen uns angeschlossenen Kantonen. Dazwischen gibt es Vereine wie den FC Breitenbach oder den SV Sissach, die Trainings nur für Kinder anbieten. Im Gegensatz zum Frühling haben wir aktuell weniger Anfragen, was man machen darf. Die Vereinsverantwortlichen haben sich in der Zwischenzeit viel Wissen und Handlungssicherheit angeeignet und entscheiden vermehrt selbstständig.

Macht es Sinn, dass Kinder unter 16 Jahren in allen Schweizer Kantonen uneingeschränkt trainieren dürfen, während im Baselbiet eine Limite von 12 gilt? Die Situation mit diesen unterschiedlichen Alterslimiten ist unglücklich. Der Kanton Baselland hat so eine schweizweit exklusive Situation geschaffen. Ein 13-Jähriger könnte in Kaiseraugst trainieren, in Augst aber nicht mehr. Das ist schwer vermittelbar.

Was sind die grössten Sorgen der Vereine? Dass Leute, die bis jetzt wie selbstverständlich Fussball gespielt haben, die Motivation verlieren und dem Sport den Rücken kehren. Viele Personen mussten sich während des Lockdown im Frühling und dem Unterbruch jetzt ihre Zeit selbst einteilen. Es ist möglich, dass einige davon sich an diese Umstände gewöhnen und sich dann nicht mehr dem fixen Terminplan eines Mannschaftssportes unterwerfen wollen. Diese Entwicklung müssen wir genau verfolgen.

Konnten Sie bereits einen solchen Rückgang von Aktiven beobachten? Nein. Die Anzahl der Teams und gemeldeten Spieler sind nach dem Lockdown im Frühling nicht zurückgegangen. Auch jetzt im Wintermeldefenster zeichnet sich keine solche Entwicklung ab. Aber diese mögliche Konsequenz betrifft nicht nur die Spieler, sondern auch ehrenamtliches Engagement als Trainer, Schiedsrichter oder im Vereinsvorstand. Wir werden Zeit investieren müssen, um gegenzusteuern und die Menschen an unseren Sport zu binden.

Welche finanziellen Auswirkungen hat es für den Verband, wenn nicht gespielt wird? Die Situation im Frühling hat uns härter getroffen als der jetzige Unterbruch, weil die ganze Rückrunde ausfiel. Der Verband nimmt 150’000 Franken an Bussen pro Halbrunde ein, die damals komplett wegbrachen. Aber natürlich fielen auch Kosten weg. Insgesamt haben wir bis Ende August 2020 56’500 Franken Verlust gemacht. Diesen Betrag haben wir aber von der vom Bundesrat gesprochenen Unterstützung rückerstattet bekommen. Im Gegensatz dazu hat im Herbst praktisch die gesamte Hinrunde stattgefunden, wodurch der Verlust deutlich geringer ist. Ausserdem werden die Spiele ja mutmasslich im Frühling nachgeholt.

Auch die Clubs haben finanzielle Probleme. Kann der Verband den Vereinen in irgendeinem Punkt entgegenkommen? Leider kaum. Wir als Regionalverband haben nur Einfluss auf Vereins- und Mannschaftsbeiträge. Diese finanzieren aber den Verbandsbetrieb als Ganzes. Ohne diese Beiträge könnte der Verband nicht mehr arbeiten. Unsere Möglichkeiten sind also begrenzt, wollen wir unsere Existenz nicht gefährden. Wir sind hier dankbar dafür, dass die Vereine diese Solidarität leben.

Was ist mit den Schiedsrichtern? Für einige ist das ja ein wichtiger Nebenerwerb. Grundsätzlich gehen wir bei den Schiedsrichtern davon aus, dass es keine Frage des Einkommens ist, sondern eine des Engagements. Die Entschädigung, die sie von den Vereinen bekommen, ist daher auch eher eine Aufwandsentschädigung als ein Lohn. Im Einzelfall kann es natürlich sein, dass jemand, der viel pfeift, Ende Jahr etwas schlechter dasteht als geplant. Zum Glück haben wir aber keine entsprechenden Rückmeldungen erhalten.

Absteiger und Aufsteiger dürfen im Falle eines Meisterschaftsabbruchs nur bestimmt werden, wenn mindestens die Hälfte der Saison gespielt wurde. Dies wäre, falls man nicht weiterspielen könnte, nicht der Fall. Das stimmt. Die neue Regelung hat man im Verlauf des Herbstes aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühling im Wettspielreglement aufgenommen. Ein neuerlicher Abbruch ist aber momentan das Worst-Case-Szenario. Wir hingegen müssen zuversichtlich bleiben, dass wir am 27. Februar in die Rückrunde starten können.

Würde sich, falls am 27. Februar gestartet werden kann, etwas am Modus ändern? Nein, in diesem Fall würden die Frequenz der Spiele wie auch der Modus nicht angetastet. Nur ganz wenige Vereine, die noch viele Spiele offen hatten, müssten etwas mehr spielen. Trotzdem wird es ein vollgepackter Frühling…

… der immer intensiver wird, je länger man nicht spielen kann. Genau. Mit jeder Woche Verspätung wird die Belastung höher. Wir haben zwar noch einige Ausweichtermine wie Ostern und Pfingsten, die momentan spielfrei sind. Grundsätzlich könnte man auch noch in den Sommerferien spielen. Doch, wenn die Pause zu lange dauert, macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Man kann den Amateurfussballern nicht wie den Profis alle drei Tage Spiele aufbürden.

Denken Sie, dass Corona den regionalen Fussball prägen wird, auch wenn die Pandemie vorüber ist? Ich glaube, dass Corona einen Einfluss nicht nur auf den Fussball, sondern auf das gesamte Leben haben wird. Zum Beispiel denke ich, dass die Leute nicht mehr auf Teufel komm raus arbeiten gehen, wenn sie Krankheitssymptome haben. Die Handhygiene müsste eine Selbstverständlichkeit bleiben, und das Maskentragen könnte generell populärer werden.