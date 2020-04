Sicher nicht! Ja, ich bin nicht mehr Moderator, sondern Leiter eines Teams. Aber Geld war noch nie eine Motivation für mich. So habe ich neben meiner Arbeit bei SRF nie viele Podien moderiert, keine Tankstellen eröffnet et cetera. Ich habe alles gemacht bei SRF, was mir Spass machte, die ganz grossen Shows. Ich hatte den Ruhm, meine Eitelkeit ist befriedigt. Jetzt ist es Zeit für etwas Neues.

Ich leite mit Miriam Martino die Abteilung Eigenproduktion. Ich arbeite mit 60 TV-Profis zusammen. Ich schaue zusammen mit dem Lizenzeinkauf, welche Formate wir aus dem Ausland einkaufen können. Und wir entwickeln eigene Sendungen. Im Frühling 2021 will ich die erste Eigenproduktion als Moderator lancieren. Mir schwebt eine Art privat finanzierter Service public vor: nicht reisserisch, aber trotzdem erfolgreich im Markt. Ich glaube, dass ich der richtige Mann dafür bin. Ich will es allen recht machen, und ich kann das, ohne mich verbiegen zu müssen.

(lacht) Es gibt auch Grosis, die den «Bachelor» mögen. Wir sollten nicht in solchen Kategorien denken. Manche Alte sind aufgeschlossener als gewisse Teenager. Der «Bachelor» ist ein Topprodukt, sehr originell. Daran werde ich als Chef nicht herumnörgeln. Sicher, wir gehen dorthin, wo SRF nicht hingehen will. Aber hey, wir sind ein freies Land, ist doch geil! Jetzt müssen wir einfach neue Sendungen erfinden und zum «Bachelor» dazustellen. Ich habe grosse Lust, die Fernsehlandschaft zu verändern.

Vujo Gavric ist als «The Bachelor» die Ikone von 3+, er hat den Sender neu definiert. Einige betagte Hartmann-Fans dürften leer schlucken, wenn sie Ihretwegen switchen und dann so was sehen.

Sie wurden vom Branchenportal «Persoenlich» nach Ihrer Vorstellung vom Chefsein gefragt und zitierten angeblich sinngemäss Thomas Mann: «Ein guter Chef ist dann ein guter Chef, wenn er sich ehrlich und aufrichtig über die Erfolge seiner Mitarbeitenden freuen kann.» Thomas Mann sass die ganze Zeit in seinem Zimmer und schrieb Romane. Der hatte doch keine Ahnung von Unternehmensführung.

Den Spruch habe ich mal in einem Büro hängen gesehen. Okay, vielleicht ist er auch nicht von Thomas Mann. Aber es ist ein sehr guter Spruch! Stolz zu sein auf andere – das ist eine rare Qualität in der Medienbranche, das ist eines meiner Ziele. Ich will ein guter Chef sein. Und ja, man darf einen Chef auch gern haben. Ich werde in meinem Leben nicht mehr der toughe Manager, das wissen meine neuen Chefs. Sie haben mich trotzdem genommen.