Guy Parmelin in Allschwil – «Wir sind die Besten» Am Samstag wurde der modernste Innovationspark der Schweiz in Allschwil eröffnet. 2000 Mitarbeitende sollen im Campus im Bachgrabengebiet arbeiten und forschen. Andrea Schuhmacher

Er durfte auf den Buzzer drücken: Bundesrat Guy Parmelin an der Eröffnungsfeier des Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus in Allschwil. Foto: Pino Covino

Während Basel gemäss alter Tradition die Herbstmesse einläutete, wurde in Allschwil am Samstag etwas Brandneues eingeweiht: der sogenannten Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus. Hinter dem langen Namen, über den an der Eröffnungszeremonie nicht wenige der Redner stolperten, steckt eines der fünf Standorte des Schweizerischen Innovationsparks.