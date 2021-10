Les Touristes füllen das Parterre – «Wir sind die beste schlechte Band» Aus den Musikern der einstigen Schülerband sind Männer geworden. Wie gehen sie mit dem Älterwerden und ihren Zukunftsplänen um? Seraina Graf

Nicht jedem ist es wohl in der Höhe – und doch schafften es alle Bandmitglieder von Les Touristes auf den Kran. Foto: Kostas Maros

Benjamin Schelker, Matthias Steinmann, Julian Spring, Simon Matiz und Tim Rohner machen keine halben Sachen. Die fünf Bandmitglieder sind zwar Teilzeitmusiker und deshalb neben Les Touristes anderweitig beschäftigt. Wenn sie aber als Band zusammenfinden, geben sie alles. Das wird an ihrer Hauptprobe im Parterre One in Basel klar.

«Wir sind uns für nichts zu schade», sagt denn auch Schelker, Pianist der Band und Assistenzarzt. Der Mix aus unterschiedlichen Persönlichkeiten verleiht dem Quintett eine erstaunliche Dynamik und Energie. Leadsänger Rohner schreibt demnächst seine Anwaltsprüfungen, und Bassist Spring ist kürzlich Vater geworden. Spring ist wie der Saxofonist Matiz und der Schlagzeuger Steinmann als Lehrer tätig.