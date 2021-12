Aus der Sicht eines Busfahrers – «Wir sind darauf trainiert, Risiken und Gefahren einzuschätzen» Die Angst fahre nicht mit, schreibt BaZ-Kolumnist und Buschauffeur Philipp Probst nach dem Busunfall in Bettingen, aber enorm viel Respekt. Meinung Eva Tedesco

Ein Bus der Linie 32 ist in Bettingen von der Strasse abgekommen und frontal in eine Mauer geprallt. Beim Unfall wurden neun Fahrgäste verletzt. Foto: BRK News

Bei den BVB bekommt man manchmal einen Reservedienst zugeteilt. Statt zu fahren, wartet man einfach. So lange, bis eine Kollegin oder ein Kollege nicht zum Dienst erscheint. Ich mag diese Dienste nicht. Andere schon. Sie sagen: «Wenn du nicht fährst, kann dir auch nichts passieren.» Das stimmt natürlich. Dem Kollegen auf der Linie 32 ist am Donnerstagnachmittag etwas passiert: Bei Schneefall kam er mit seinem Bus oberhalb von Bettingen von der Fahrbahn ab und prallte in eine Mauer. Neun Personen wurden verletzt, fünf von ihnen mussten ins Spital gebracht werden (die BaZ berichtete).