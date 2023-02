Partnerschaft mit Bayern München beendet – «Wir sind bald wieder zurück» – der FCB stellt seine Systeme um Neben den sportlichen Baustellen arbeitet der FCB auch an seiner IT. Tickets kann man im Zuge einer Systemumstellung wieder online kaufen – Fanartikel (noch) nicht. Tilman Pauls

«Wir sind bald wieder zurück». Diese Meldung erwartet die Fans des FC Basel, wenn sie den Online-Fanshop der Basler in diesen Tagen besuchen. Screenshot: Fcb.ch

Die Schlange vor dem Ticketschalter ist lang. Am Dienstag sind kurz nach der Öffnung des Fanshops am St.-Jakob-Park zahlreiche Fans gekommen, um sich ein Ticket für das Conference-League-Rückspiel der Basler gegen Trabzonspor zu kaufen. 19’000 Karten hat der FC Basel bis zum Mittwoch abgesetzt, es verspricht ein stimmungsvolles Rückspiel gegen die Türken zu werden.

Die gute Nachricht ist: Die Basler Fans können jetzt wieder problemlos Tickets für die Spiele des FCB kaufen, am Schalter oder im Onlineshop. Zu Beginn der letzten Woche war das nämlich nicht möglich. Wegen einer «laufenden Systemumstellung» waren die Karten für die Trabzonspor-Partie erst relativ spät zu erwerben – und der Online-Fanshop des Clubs funktioniert zurzeit noch immer nicht.

Technische Ungereimtheiten

Auf Anfrage der BaZ teilt der FCB mit, dass der Club «zum neuen Jahr eine grosse Umstellung seiner IT- und digitalen Systeme» vorgenommen habe. Dies betrifft nicht nur die Bereiche Ticketing oder Merchandising, sondern zum Beispiel auch den Finanzbereich. Entsprechend hat der FCB sich in den letzten Wochen darum gekümmert, dass erst die «spieltagrelevanten Systeme» wieder funktionieren, also das Ticketing, der Fanshop beim Stadion, aber auch die Zutrittssysteme zum Stadion.

Der Online-Fanshop hingegen ist aufgrund der Überarbeitung noch nicht bereit für die Nutzung. Darum konnten die am Sonntag präsentierten Fasnachtstrikots der Basler bislang auch nur physisch im Fanshop am Stadion gekauft werden. Der Club teilt jedoch mit, dass derzeit «die letzten technischen Ungereimtheiten» beim Thema Fanshop bearbeitet werden.

Bernhard Burgener und der damalige Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, Karl-Heinz Rummenigge, verkünden die Digital-Partnerschaft der beiden Clubs. Foto: Fcb.ch

Trotzdem darf man sich fragen, warum die Basler während der laufenden Saison auch weiterhin keinen Online-Fanshop anbieten können. Der Club, der derzeit auf sämtliche Einnahmen angewiesen ist, verliert in diesem Bereich immerhin Geld, auch wenn sich nicht genau beziffern lässt, wie viel. Und dann stellt sich auch die Frage nach dem Grund der Umstellung.

Im Dezember 2018 hat der Club eine Kooperation mit dem FC Bayern München verkündet. Bernhard Burgener schüttelte Karl-Heinz Rummenigge im Zuge der Digital-Partnerschaft der Clubs an der Säbenerstrasse die Hand. Was ist daraus geworden? Der FCB erklärt, dass man seit dem Relaunch Ende 2018 Erfahrungen für einen weiteren Schritt vorwärts gesammelt habe, nun stellt man auf eigene Systeme um.

Die Partnerschaft mit dem FC Bayern ist per Ende 2022 ausgelaufen.

