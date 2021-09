Startschuss fürs Theaterplatzfest – «Wir sind auch ein Quartier» Am Samstag laden das Theater Basel und zehn weitere Institutionen in der Nähe zu einem kulturellen Potpourri für Gross und Klein. Nathalie Reichel

Elf Kulturinstitutionen sorgen am Samstag auf dem Theaterplatz für ein vielfältiges Programm. Foto: Ingo Hoehn

Schon mal vom Theater-Quartier gehört? Nein? Logisch, denn so was gibt es auch gar nicht. Und doch geht am Samstag auf dem Theaterplatz und in dessen unmittelbarer Umgebung ein Quartierfest über die Bühne – so nennen zumindest die Organisatoren auf der Webseite das anstehende Theaterplatzfest, das heuer zum ersten Mal stattfindet. Von Musik über Kunst bis hin zu Literatur gibt es tagsüber nicht nur viel zu sehen, sondern vor allem viel zu erleben.

«Der Begriff des Quartiers wurde ganz bewusst gewählt», erklärt Anja Adam, Leiterin Musiktheaterpädagogik am Theater Basel und Co-Organisatorin des Fests. Er eigne sich gut, weil er nichts Hierarchisches suggeriere, sondern aufzeige, dass etwas Gemeinsames entstehe. So sei es auch in der Umgebung des Theaterplatzes längst an der Zeit, dass sich die umliegenden kulturellen Institutionen zusammenschlössen. «Vielen ist nämlich gar nicht bewusst, wie dicht beieinander das kulturelle Angebot hier ist», so Adam.