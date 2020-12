Abo Baselland wartet mit Massnahmen zu «Es ist uns wichtig, keine weitere Verwirrung zu stiften»

Gesundheitsdirektor Thomas Weber will mit seinem Kurs primär die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht verlieren. Deshalb wartet Baselland den Entscheid des Bundes ab – ist aber bereit, am Freitag die Massnahmen zu verschärfen.