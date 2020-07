Stadtentwicklung in der Kritik

Herr Ott, in einem BaZ-Interview mit den drei Regierungspräsidiumskandidatinnen Elisabeth Ackermann, Stefanie Eymann und Esther Keller wurde die Stadtentwicklung erwähnt als ein Bereich, bei dem niemand so recht weiss, wozu er da ist. Wie kam das bei Ihnen an?

Lukas Ott: Ich lese die Textstelle anders. Im Interview kommt für mich das Bewusstsein zum Ausdruck, dass eine integrale Stadtentwicklung sehr wichtig für Basel ist und dass es eine Stelle braucht, die zwischen den verschiedenen Fachbereichen und Departementen wichtige Stadtentwicklungsthemen vernetzen kann.