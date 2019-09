Das Gebäudeprogramm des Bundes ist fragwürdig

Markus Häring und ich haben vor der Abstimmung über das Energiegesetz für Baselland 250 Franken pro Tonne berechnet; aber das ist nicht match­entscheidend, weil es um Grössenordnungen geht. Der CO2-Preis in der EU ist etwa 25 Franken, in Entwicklungsländern etwa 10. Und der klima­politisch objektive Nobelpreisträger Nordhaus hat berechnet, dass die Vermeidung einer Tonne CO2 etwa 40 Franken kosten sollte. Aber wir können uns ja viel mehr leisten.

Der Klimaeffekt ist aber bei 37 Millionen Tonnen fossilen Ursprungs für 2018 total vernachlässigbar. Wir sparen ein Dreissigtausendstel des Globalausstosses, der in diesem Jahr um 2,7 Prozent oder knapp 1000 Millionen Tonnen zugenommen hat. Unser Programm senkt diese Zunahme allein im Jahre 2018 um wenig mehr als ein Promille. Aber selbst das ist gewaltig übertrieben, weil die graue Energie bei den importierten Materialien, aber auch den lokal produzierten wie Zement oder Baumaschineneinsatz ja nicht einberechnet werden. Wenn wir das Vierfache der CO2-Kosten pro Tonne gemäss Nordhaus für unser Gebäude­programm aufwenden, könnten wir weltweit netto sogar den CO2-Schaden für das Klima noch vergrössern.

Künstlich geschaffene Arbeitsplätze

«Nichts tun ist in jedem Fall schlechter», wie Bundesrätin Sommaruga immer wieder posaunt, stimmt so nicht. Dafür spricht sogar die unsägliche Aussage des BFE, dass das Gebäudeprogramm 2018 einen zusätzlichen Beschäftigungseffekt von 2000 Vollzeitäquivalenten mit einer zusätzlichen inländischen Wertschöpfung von 75 Millionen Franken gehabt habe. Jedermann weiss, dass man jeden Franken nur einmal ausgeben kann. Jeder durch das Gebäudeprogramm künstlich geschaffen Arbeitsplatz kostete den Steuerzahler somit gut 100000 Franken bei einer inländischen Wertschöpfung von 37500 pro neue Stelle.

Hätten die gerupften Steuerzahler mit den 211 Millionen nicht etwas Gescheiteres finanziert? Mittels öffentlicher Finanzierung kann man beliebig viele staatliche oder subventionierte Stellen schaffen, aber nur auf Kosten der Produktivität und damit von viel mehr privaten Arbeitsplätzen.

Wenn das Pro­­gramm schon so «eine gute Sache» für die Schweiz wäre wie behauptet, sollten wir es doch verzehnfachen! Auch der Ersatz von Importen durch inländische Produktion ist wie bei Trump eine «gute Sache», geht aber auf Kosten des Wohlstandes, weil wir ja nur importieren, wo wir Nachteile haben. Wir leben von den Importen, die wir durch die Exporte finanzieren. Die Energiestrategie 2050 zerstört aber hoch produktive und kostensensitive Export-Arbeitsplätze.

Also 20000 steuerfinan­zierte Arbeitsplätze schaffen, um Brennholz zu sammeln und auf dem emissionsfreien Rücken zu klimafreundliche Holzöfen zu tragen, ist machbar, aber wohlstandsvernichtend.