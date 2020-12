Start zu einem ganz besonderen Adventskalender

Es war immer die glanzvolle Premiere zur Adventszeit: ein Atlantis rammelvoll mit gut gelaunten Gästen. Offenen Portemonnaies. Und einem Event, der in Basel nun schon seit mehr als 40 Jahren über die kleine -tis-Bühne fegt: die Auktion für «Kinder in Brasilien» (KIB).

Dem Anlass – er findet immer am letzten Donnerstag des November statt – geht ein Nachtessen voraus (bringt auch Geld). Tombola-Lose werden verkauft. Und im Sommer ist jeweils das legendäre Klosterberg-Fest, dessen Erlös ebenfalls in die Stiftungskasse fliesst.

Und jetzt: FERTIG! AUS! Corona hat der Sache vorläufig einen Schlusspunkt gesetzt. Oder anders gesagt: eher einen Gedankenstrich. Denn Onorio Mansutti, der die Stiftung einst ins Leben gerufen hat, schlug auf den Tisch: «Jetzt erst recht – Corona kann uns nicht kleinkriegen!»

Er trommelte Freunde zusammen. Man schmiedete Pläne. Verwarf diese. Brachte neue Ideen – und plötzlich meinte jemand: «Adventskalender! Basteln wir einen Adventskalender mit allen unseren Highlights, die es zu versteigern gilt. Und lassen wir die Leute in Basel und der Region 24 Tage lang bis zum Heiligen Abend an der Versteigerung teilhaben.»

Geniale Idee. Es galt nun nur noch die Theorie praktisch und technisch umzusetzen. Marcel Rohr, Chefredaktor der BaZ, versprach mit seiner Zeitung und Bazonline eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Silvana Maucioni setzte sich mit ihren Bubblyfactory-Leuten zusammen. Und erarbeitete die technische, digitale Ausarbeitung. Das Resultat: Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein Adventskalender-Fensterchen. Hier wird die Tages-Überraschung vorgestellt. Ist einer heiss auf einen der Events, auf ein erlesenes Schmuckstück oder auf ein wertvolles Bild (Klaus Littmann hat seinen Input gegeben), kann er auf dem Portal ein Angebot hinterlassen. Der Höchstbieter bekommt das Fenster. Und alles Geld fliesst in die Stiftung «Kinder in Brasilien».

Mansuttis Stiftung hat bis heute 35’000 Kindern eine Ausbildung ermöglicht. Man hat in den letzten 40 Jahren Schulen gebaut, Transportmöglichkeiten organisiert, welche Kinder, die abgelegen wohnen, zur Schule fahren. Dank der Spenden und der Auktion im Atlantis, an welcher Werni Edelmann von Tinguely-Skulpturen bis zu Event-Nachtessen Kostbarkeiten unter den Hammer brachte (die es eben immer nur an einer Mansutti-Versteigerung gibt) – dank der Spender und Gönner also wurde die KIB zum grossen Erfolg. Und diesen Erfolg hat die Universität Basel gewürdigt, indem sie dem weiss gestylten Fotografen den Ehrendoktortitel verlieh und er sich seither «Honorio» nennen darf.

«Corona hat alles ins Wanken gebracht», erklärt er nun. «Natürlich hat die Stiftung noch Reserven für zwei, drei Jahre – so lange können wir das Projekt aufrechterhalten. Aber wir sind – nachdem in diesem Jahr alle unsere Benefiz-Events ausgefallen sind – wirklich auf jeden Rappen angewiesen. Und freuen uns jetzt auf diesen Adventskalender, der eine ganz neue Form der Versteigerung einläutet.»

Am Dienstag ist es so weit: Türchen Nummer eins wird geöffnet – und gleich mit einem Mega-Event, der auf den Meistbietenden wartet. Natürlich verraten wir nicht, was sich da alles hinter den Türchen versteckt – nur so viel: von glitzernden Diamanten über spektakuläre Dinners bis zu hochgradiger Kunst. ALLES STARTKLAR ZUM ADVENTSKALENDER-POTPOURRI.

Nicht verpassen – ab 1. Dezember bis zum Heiligen Abend live.