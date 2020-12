Advents-Auktion – Wir sammeln für Kinder in Brasilien. Bieten Sie mit! Seit über 40 Jahren führt Onorio Mansutti die Weihnachts-Auktion für «Kinder in Brasilien» durch. Wegen Corona fällt sie diesmal aus. Nun lanciert die BaZ gemeinsam mit Mansutti eine virtuelle Versteigerung. Dominik Heitz

Kerzenständer, so viele man von einem privaten Sammlungslager zum Auto tragen kann.

Gelegenheit für Lichtsammler

Dieses Angebot hat Seltenheitswert und tönt verrückt. Sie befinden sich in Riehen in einer der grössten Kerzenständer-Sammlungen. Wir schenken Ihnen so viele Kerzenständer, wie Sie vom Lager bis zu Ihrem Auto allein und ohne Hilfsmittel tragen können.

Natürlich haben Sie genügend Zeit, zuerst eine Auswahl zu treffen. Sie erhalten selbstverständlich auch die Kerzen dazu. Das wird ein tolles Weihnachtsfest für Romantiker.

Mindestangebot: Fr. 500.–

Geben Sie bis heute Abend 22 Uhr Ihr Gebot auf www.changemakers.ch ab.

Klicken Sie dabei auf das aktuelle Adventstürchen und dann auf «Jetzt bieten». Geben Sie Ihr Gebot bis heute 22 Uhr auf. Registrieren Sie sich (nur beim ersten Bieten erforderlich).

Sobald Sie überboten werden, erhalten Sie eine E-Mail; so bleiben Sie auf dem Laufenden und können Ihr Gebot erhöhen. Am Ende des Tages werden Sie informiert, ob Sie die Auktion gewonnen haben.