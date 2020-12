Advents-Auktion – Wir sammeln für «Kinder in Brasilien» – bieten Sie mit! Seit über 40 Jahren führt Onorio Mansutti die Weihnachtsauktion für «Kinder in Brasilien» durch. Wegen Corona fällt sie diesmal aus. Nun lanciert die BaZ gemeinsam mit Mansutti eine virtuelle Versteigerung. red

Signierte Radierung von Oskar Kokoschka

Oskar Kokoschka beteiligte sich als Mitglied des Deutschen Künstlerbundes von 1952–1955 an dessen Jahresausstellungen. Er war auch Teilnehmer an der Dokumenta I 1955 und Dokumenta II 1959. Im Jahr 1966 gewann er den Wettbewerb um das Auftragsporträt Konrad Adenauers für den Deutschen Bundestag. Oskar Kokoschka starb 1980 in Montreux.

Nach seinem Tod wurde der Oskar-Kokoschka-Preis auf dem Gebiet der bildenden Kunst ins Leben gerufen.

