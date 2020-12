Advents-Auktion – Wir sammeln für «Kinder in Brasilien» – bieten Sie mit! Seit über 40 Jahren führt Onorio Mansutti die Weihnachtsauktion für «Kinder in Brasilien» durch. Wegen Corona fällt sie diesmal aus. Nun lanciert die BaZ gemeinsam mit Mansutti eine virtuelle Versteigerung.

Wir pflanzen einen Baum für Sie

Haben Sie jemals einen Baum verschenkt? Ob für Sie, Ihre Familie oder Ihre Freunde: ein nicht alltägliches Geschenk! Um für die Umwelt ein kleines Zeichen zu setzen, versteigern wir heute die Pflanzung eines jungen Baumes an einem Wunschort Ihrer Wahl. Um die fachgerechte Ausführung kümmern wir uns.

Der Baum wird Sie für immer an «Kinder in Brasilien» erinnern, und somit unterstützen Sie zwei schöne und sinnvolle Aktionen in einem.

Mindestgebot: Fr. 500.–

Geben Sie bis heute Abend 22 Uhr Ihr Gebot auf www.changemakers.ch ab.

Klicken Sie dabei auf das aktuelle Adventstürchen und dann auf «Jetzt bieten». Geben Sie Ihr Gebot bis heute 22 Uhr ab. Registrieren Sie sich (nur beim ersten Bieten erforderlich).

Sobald Sie überboten werden, erhalten Sie eine E-Mail; so bleiben Sie auf dem Laufenden und können Ihr Gebot erhöhen. Am Ende des Tages werden Sie informiert, ob Sie die Auktion gewonnen haben.