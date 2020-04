Basler Gesundheitsdirektor warnt: – «Wir rechnen mit einer zweiten Welle von Infizierten» Lukas Engelberger und Kantonsarzt Thomas Steffen fordern die Bevölkerung weiterhin zur Disziplin auf. Martin Regenass

Lukas Engelberger (l.) und Thomas Steffen hielten die Pressekonferenz in einem Studio hinter dem Badischen Bahnhof ab. Foto: Florian Bärtschiger

Am Montag öffnen Gartencenter, Blumenläden oder auch Arztpraxen. Ebenso gehen Spitäler schrittweise wieder zum Normalbetrieb über. Dennoch ist es verfrüht, darüber in Euphorie zu verfallen und die vom Bundesamt für Gesundheit aufgestellten Regeln vorschnell über Bord zu werfen.

CVP-Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Kantonsarzt Thomas Steffen dämpfen an einer Medienkonferenz vom Nachmittag die Erwartung von einer raschen Normalisierung des öffentlichen Lebens. «Was jetzt kommt, ist für uns alle neu», führte Engelberger aus. Sowohl die Behörden als auch die Branchen und Unternehmen oder Experten im Gesundheitswesen hätten keinerlei Erfahrungen mit Lockerungen nach Pandemien wie der von Covid-19.

Engelberger: «Entsprechend wichtig ist es jetzt, dass wir diese Phase vorsichtig in Angriff nehmen und uns schrittweise an die Normalität antasten. Ich bitte Sie daher weiter um Disziplin, Geduld und die Einhaltung der Schutzmassnahmen.» Zwar sei eine erste Welle der Ansteckungen vorbei. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Engelberger rechnet denn auch fest mit einer zweiten Welle von Ansteckungen in der Bevölkerung. «Darauf müssen wir uns einstellen. Weil wir nicht wissen, wann sie kommen wird, müssen wir die Verhaltensregeln weiterhin einhalten.»

Steffen ging auf die Besonderheit bei Pandemien im städtischen Raum ein. «In Lehrbüchern gibt es den Satz, dass Epidemien immer von Städten ausgegangen sind, da die Menschen im Gegensatz zum Land sehr nahe beieinander wohnen.» Dieser Lehrsatz sei auch im kleinen Raum von Basel zu beobachten. So wies die Stadt im Gegensatz zu den Landgemeinden auf 10’000 Einwohner 48 Corona-Fälle auf. Riehen zählte 37 und Bettingen gar nur deren 8 pro 10’000 Einwohner. Absolut entspricht das in Bettingen einem Fall.

IT-Systeme verbessert

Im Gegensatz zu Kantonen wie Baselland oder Aargau drängt die Basler Regierung nicht auf eine raschere Öffnung von weiteren Läden und Geschäften. Laut Engelberger sei sie mit den Öffnungsschritten des Bundesamts für Gesundheit einverstanden, weil bei einer raschen Öffnung die Zahlen von Angesteckten rasch anziehen könnten. «Dann müssen wir überlegen und analysieren können, weshalb die Zahlen ansteigen.

Das Risiko, jetzt unkontrolliert zu öffnen und eine riesige Neuzunahme der Fälle zu verzeichnen, ist gross.» Daher hätten das Gesundheitsdepartement, die Spitäler und medizinischen Einrichtungen das IT-System verstärkt, um Neuansteckungen mit dem neusten Stand der Informationstechnologie zu begleiten. Mit der Abflachung der Kurve werde es wichtiger, den Fällen wieder genauer nachzugehen. Engelberger: «Damit können wir Leute im Umfeld von Neuansteckungen schützen, die vom Virus auch betroffen sein könnten.»